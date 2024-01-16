«Уехала на такси»: жительница Уфы раскритиковала работу общественного транспорта

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Жительница Уфы провела почти час на остановке в ожидании автобуса №51. По её словам, время ожидания автобуса составило около получаса, однако, когда автобус все же приехал — сесть в него не удалось. Не смогла уехать, — говорит девушка.
После этого она простояла еще около 20 минут, но так и не дождавшись нужного автобуса, приняла решение ехать на такси.
На заснятых кардрах видно, как люди толпятся в салоне автобуса, места в котором катастрофически не хватает, чтобы вместить всех пассажиров. Некоторые из них вынуждены стоять, буквально уперевшись в двери автобуса.
Ранее читатели Mkset сообщали, что автобус в Уфе двери автобуса №6 (Телецентр — ОК Сипайловский) закрылись с третьем попытки. Примечательно, что водитель автобуса не сразу заметил, что продолжает движение с открытыми дверями. Так, одна из пассажирок, оказавшаяся рядом с распахнутыми дверьми, попросила попутчиков сказать об этом водителю.
Напомним, ранее сегодня в Уфе второй раз были зафиксированы пробки в 11 баллов. Антирекорд был впервые зафиксирован в конце прошлой недели.