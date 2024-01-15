На надземный переход возле крупного торгового центра в Уфе нет денег

Сейчас микрорайон «Тужиловка» и одноимённая автобусная остановка (расположена напротив «Планеты», по пути следования в Сипайлово) соединён обычной зеброй. Для того, чтобы пешеходы могли безопасно пройти по оживлённой Сипайловской улице (на этом участке — единственная дорога, соединяющая Спайлово и Инорс с югом города), работает светофор, из-за чего замедляется движение автомобильного транспорта.