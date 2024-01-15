На надземный переход возле крупного торгового центра в Уфе нет денег

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Администрация Уфы не смогла рассказать о сроках строительства надземного пешеходного перехода от торгового центра «Планета» к микрорайону «Тужиловка». Запрос в мэрию отправлял телеканал UTV.
Сейчас микрорайон «Тужиловка» и одноимённая автобусная остановка (расположена напротив «Планеты», по пути следования в Сипайлово) соединён обычной зеброй. Для того, чтобы пешеходы могли безопасно пройти по оживлённой Сипайловской улице (на этом участке — единственная дорога, соединяющая Спайлово и Инорс с югом города), работает светофор, из-за чего замедляется движение автомобильного транспорта.
В мэрии есть проект работ, по которому стоимость объекта составляет 160 млн рублей. В городском бюджете таких средств нет. Поэтому невозможно сказать и о сроках появления перехода.
Зато возле «Планеты» появится новый жилой комплекс на 8 высоток. Население микрорайона «Глумилино-2» составит около 13 млн рублей.