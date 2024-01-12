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Проект строительства нового жилого комплекса в Уфе прошёл экспертизу

В районе «Планеты» в Уфе появятся ещё 8 высоток и мечеть

12 января 2024, 05:39
Фото: mkset.ru

Проект строительства нового жилого комплекса в Уфе прошёл экспертизу

Население квартала составит почти 13 тыс человек.

Проекты застройки квартала в микрорайоне «Глумилино-2» прошли негосударственные экспертизы. К имеющимся жилым комплексам и сооружениям добавятся 8 высоток, школа на 1600 мест, детский сад на 255 мест и мечеть. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Уфа».

Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицами Мусы Гареева, Рудольфа Нуреева, Энтузиастов, Лесотехникума и Комсомольской в Октябрьском районе Уфы были приняты 4 апреля 2023 года по заказу ООО «Специализированный застройщик „Атмосфера“ Камиля Камаева. Фирма относится к группе компаний „Первый трест“. Сейчас в этом квартале расположены жилые комплексы Tau House („Садовое кольцо“) и „Новатор“ („Первый трест“), а также долгострой по адресу ул. Комсомольская, 152 — там в 2015 году должен был появиться бассейн. На её месте должна появиться школа на 1600 мест.

Кроме неё, проект планировки предусматривает размещение в квартале 5 высоток на 33 этажа (одна из них — со встроенным почтовым отделением), 2 домов на 21 этаж (с поликлиникой и спортивным центром) и 1 дом на 24 этажа. К жилым многоэтажкам должны быть построены 8 закрытых паркингов на 1357 машино-мест.

Для застройки квартала придётся снести хозпостройки и гаражи общей площадью 5,71 тыс кв метров. Общая площадь жилого фонда рассчитана на 12 892 жителей. Авторы проектов считают, что для обеспечения потребностей такого населения в образовании потребуется 2063 места в школах и 775 мест в детских садах.

Документацию на экспертизу подготовила проектная фирма «Гост-стандарт» Александра Князева, являющегося также соучредителем обществ «Толпарстрой» и «УК „Шонкарком“. Компания получила 48 госконтрактов на общую сумму 125,9 млн рублей.

Застройка территории «Глумилино», к которой относится микрорайон «Планета», стала поводом для скандалов и массового недовольства. Осенью 2023 года жители инициировали собрание с администрацией Октябрьского района и застройщиками из-за вырубки Кошкиного леса.

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#Общество#Город#Уфа#Застройка#Идэль Гумеров#Октябрьский район
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