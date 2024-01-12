В районе «Планеты» в Уфе появятся ещё 8 высоток и мечеть

Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицами Мусы Гареева, Рудольфа Нуреева, Энтузиастов, Лесотехникума и Комсомольской в Октябрьском районе Уфы были приняты 4 апреля 2023 года по заказу ООО «Специализированный застройщик „Атмосфера“ Камиля Камаева. Фирма относится к группе компаний „Первый трест“. Сейчас в этом квартале расположены жилые комплексы Tau House („Садовое кольцо“) и „Новатор“ („Первый трест“), а также долгострой по адресу ул. Комсомольская, 152 — там в 2015 году должен был появиться бассейн. На её месте должна появиться школа на 1600 мест.