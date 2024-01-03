Встречайте Рождество правильно: обычаи и приметы наших предков

Posted 3 января, 07:58
Published 3 января, 07:58
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Сочельник, отмечаемый 6 января, также известен как день, когда готовят особую кашу из смешанных видов зерновых, мака и мёда, символизирующую собой это предпраздничное время. В канун Рождественской ночи, согласно православным обычаям, верующие наряжаются в разнообразные наряды и ходят по домам, радуя хозяев домов песнями, посвященными празднику рождения Христа. В древности было принято считать, что такие веселые ритуалы помогают прогнать злых духов. Люди, которые практиковали колядование, традиционно получали в знак благодарности угощения, дары и денежные призы. С приходом этого светлого праздника люди стремились начать жизнь с чистого листа, оставляя за спиной все невзгоды, и обычай просить прощения у ближних помогал в этом. Кроме того, было важно встретить новый год по православному календарю, не имея финансовых обязательств перед другими.
Рождественские наблюдения за погодой были чрезвычайно важны для наших предков, поскольку они полагали, что эти природные явления могут предсказать характер грядущего года. Они внимательно отслеживали любые изменения в погоде, и из этого сложились определенные традиции:
Внимание уделялось и дню недели, на который падало Рождество: благоприятные понедельник, среда и воскресенье обещали плодородное лето и успех в охотничьих делах, тогда как вторник и четверг могли принести личное счастье и любовь. Рождество в пятницу предвещало долгую зиму и невзрачное лето, а если оно приходилось на субботу, то ожидались дождливые окончания зимы.
Чтобы обеспечить себе финансовую удачу, люди следовали определенным традициям, уверенные, что такие действия привлекут внимание судьбы.
Одним из ключевых ритуалов было ношение новой и чистой одежды во время празднования Рождества, что якобы гарантировало влечение богатства в дом. Кроме того, расходование средств без сожалений и скупости также считалось благоприятным знаком: люди отправлялись на утренние рынки, чтобы с щедростью закупить сладости и подарки для своих родных, тем самым заручаясь благосклонностью судьбы на весь год.
В древние времена считалось, что щедрость во время Рождества является ключом к привлечению финансового благополучия. Говорят, что чем светлее в жилище благодаря мерцанию свечей и пламени в камине, тем больше шансов на притяжение изобилия. Подарки, вручаемые гостям с любовью и беззаветностью, могут открыть двери к богатству, ведь только открытые сердца встречают процветание.
Суеверия того времени предупреждали о важности избегания взглядов на убывающую луну в Рождество, чтобы не навлечь на себя недостаток средств. Также настоятельно не рекомендовалось давать в займы предметы, связанные с огнем, такие как спички или свечи, чтобы не потерять домашнее тепло и свет.
Здоровье также находилось в центре внимания в рождественские традиции. Предания утверждают, что радушное гостеприимство, включающее угощение, тех кто колядует обеспечивало крепкое здоровье на протяжении всего последующего года. Важным считалось также вкусно накормить гостей и сирот. Примета обещает хозяевам год без бед и недугов.
Утром в Рождество, обязательно было принято приносить домой полное ведро чистой воды. Люди верили, что такая вода наполнена позитивной силой, поэтому ею поили скот, и охотно купали в ней детишек.
В период празднования Рождества существовал запрет для женщин заниматься рукоделием, таким как шитьё, вышивка и вязание, поскольку считалось, что эти виды деятельности могут привести к недугам и печалям в семье.
Интересный обычай касался домашней птицы: курице предоставляли выбор между зерном и водой. Считалось, что если птица начнет клевать зерно, здоровье не подведет членов семьи в предстоящем году, но если она отдаст предпочтение воде, то семью могут ожидать болезни.
В период между Рождеством и Крещением, известный как Святки, девушки, надеющиеся на замужество, прибегали к различным гаданиям, несмотря на осуждение церковью таких практик. Глубоко укоренившееся в народе предание утверждало, что если девица в рождественскую ночь посмотрит на растущую луну, то можно ожидать скорого предложения. Также среди примет была и такая: если в Рождественский вечер первым на горизонте покажется мужской силуэт, то в ближайшем будущем женитьба не за горами, в то время как появление фигуры женщины сулило одиночество на предстоящий год.
Также, согласно традициям, девушкам, желающим обрести супруга, стоит съесть яблоко в Рождественскую ночь и подсчитать семена: четное число обещает скорое обручение, а нечетное предрекает продолжение жизни в одиночестве. В канун Рождества, чтобы не отпугнуть потенциальных женихов, девицам следовала избегать уборки и выноса мусора.
Однако, в древние времена считалось, что если сыграть свадьбу в январе, то брак может обернуться кратковременным и неудачным союзом.
В период от Рождества до Крещения бытовали традиции и суеверия, связанные с повседневными делами.