Встречайте Рождество правильно: обычаи и приметы наших предков

Сочельник, отмечаемый 6 января, также известен как день, когда готовят особую кашу из смешанных видов зерновых, мака и мёда, символизирующую собой это предпраздничное время. В канун Рождественской ночи, согласно православным обычаям, верующие наряжаются в разнообразные наряды и ходят по домам, радуя хозяев домов песнями, посвященными празднику рождения Христа. В древности было принято считать, что такие веселые ритуалы помогают прогнать злых духов. Люди, которые практиковали колядование, традиционно получали в знак благодарности угощения, дары и денежные призы. С приходом этого светлого праздника люди стремились начать жизнь с чистого листа, оставляя за спиной все невзгоды, и обычай просить прощения у ближних помогал в этом. Кроме того, было важно встретить новый год по православному календарю, не имея финансовых обязательств перед другими.