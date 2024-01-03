mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 января, 07:58

Published 3 января, 07:58

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

Рождественские традиции, которые принесут удачу в Новом году

Встречайте Рождество правильно: обычаи и приметы наших предков

3 января 2024, 07:58
Фото: Midjourney

Рождественские традиции, которые принесут удачу в Новом году

Рождество всегда было и остаётся праздником, который особенно чтут в православной культуре, и многие продолжают отмечать его, следуя древним традициям и церемониям. Давайте подробнее ознакомимся с ритуалами и преданиями, которые окружают этот светлый день.

Рождественские традиции

Сочельник, отмечаемый 6 января, также известен как день, когда готовят особую кашу из смешанных видов зерновых, мака и мёда, символизирующую собой это предпраздничное время. В канун Рождественской ночи, согласно православным обычаям, верующие наряжаются в разнообразные наряды и ходят по домам, радуя хозяев домов песнями, посвященными празднику рождения Христа. В древности было принято считать, что такие веселые ритуалы помогают прогнать злых духов. Люди, которые практиковали колядование, традиционно получали в знак благодарности угощения, дары и денежные призы. С приходом этого светлого праздника люди стремились начать жизнь с чистого листа, оставляя за спиной все невзгоды, и обычай просить прощения у ближних помогал в этом. Кроме того, было важно встретить новый год по православному календарю, не имея финансовых обязательств перед другими.

Фото: Midjourney

Погодные приметы

Рождественские наблюдения за погодой были чрезвычайно важны для наших предков, поскольку они полагали, что эти природные явления могут предсказать характер грядущего года. Они внимательно отслеживали любые изменения в погоде, и из этого сложились определенные традиции:

  • Теплая погода в канун Рождества предвещает раннее и теплое наступление весны.
  • Холодное рождественское утро сулит сильные морозы в период Крещения.
  • Снежный Рождество обещает благосостояние на весь новый год.
  • Чистое безоблачное небо в рождественский вечер предвещает резкий холод.
  • Ясное звездное небо предвещает удачу в сельском хозяйстве
  • Новолуние в Рождественскую ночь сулило бедный урожай.

Внимание уделялось и дню недели, на который падало Рождество: благоприятные понедельник, среда и воскресенье обещали плодородное лето и успех в охотничьих делах, тогда как вторник и четверг могли принести личное счастье и любовь. Рождество в пятницу предвещало долгую зиму и невзрачное лето, а если оно приходилось на субботу, то ожидались дождливые окончания зимы.

Фото: Midjourney

Денежные приметы

Чтобы обеспечить себе финансовую удачу, люди следовали определенным традициям, уверенные, что такие действия привлекут внимание судьбы.

Одним из ключевых ритуалов было ношение новой и чистой одежды во время празднования Рождества, что якобы гарантировало влечение богатства в дом. Кроме того, расходование средств без сожалений и скупости также считалось благоприятным знаком: люди отправлялись на утренние рынки, чтобы с щедростью закупить сладости и подарки для своих родных, тем самым заручаясь благосклонностью судьбы на весь год.

В древние времена считалось, что щедрость во время Рождества является ключом к привлечению финансового благополучия. Говорят, что чем светлее в жилище благодаря мерцанию свечей и пламени в камине, тем больше шансов на притяжение изобилия. Подарки, вручаемые гостям с любовью и беззаветностью, могут открыть двери к богатству, ведь только открытые сердца встречают процветание.

Суеверия того времени предупреждали о важности избегания взглядов на убывающую луну в Рождество, чтобы не навлечь на себя недостаток средств. Также настоятельно не рекомендовалось давать в займы предметы, связанные с огнем, такие как спички или свечи, чтобы не потерять домашнее тепло и свет.

Фото: Midjourney

Приметы связанные со здоровьем

Здоровье также находилось в центре внимания в рождественские традиции. Предания утверждают, что радушное гостеприимство, включающее угощение, тех кто колядует обеспечивало крепкое здоровье на протяжении всего последующего года. Важным считалось также вкусно накормить гостей и сирот. Примета обещает хозяевам год без бед и недугов.

Утром в Рождество, обязательно было принято приносить домой полное ведро чистой воды. Люди верили, что такая вода наполнена позитивной силой, поэтому ею поили скот, и охотно купали в ней детишек.

В период празднования Рождества существовал запрет для женщин заниматься рукоделием, таким как шитьё, вышивка и вязание, поскольку считалось, что эти виды деятельности могут привести к недугам и печалям в семье.

Интересный обычай касался домашней птицы: курице предоставляли выбор между зерном и водой. Считалось, что если птица начнет клевать зерно, здоровье не подведет членов семьи в предстоящем году, но если она отдаст предпочтение воде, то семью могут ожидать болезни.

Фото: Midjourney

Любовные приметы

В период между Рождеством и Крещением, известный как Святки, девушки, надеющиеся на замужество, прибегали к различным гаданиям, несмотря на осуждение церковью таких практик. Глубоко укоренившееся в народе предание утверждало, что если девица в рождественскую ночь посмотрит на растущую луну, то можно ожидать скорого предложения. Также среди примет была и такая: если в Рождественский вечер первым на горизонте покажется мужской силуэт, то в ближайшем будущем женитьба не за горами, в то время как появление фигуры женщины сулило одиночество на предстоящий год.

Также, согласно традициям, девушкам, желающим обрести супруга, стоит съесть яблоко в Рождественскую ночь и подсчитать семена: четное число обещает скорое обручение, а нечетное предрекает продолжение жизни в одиночестве. В канун Рождества, чтобы не отпугнуть потенциальных женихов, девицам следовала избегать уборки и выноса мусора.

Однако, в древние времена считалось, что если сыграть свадьбу в январе, то брак может обернуться кратковременным и неудачным союзом.

Фото: Midjourney

Чего не стоит делать в Рождество

В период от Рождества до Крещения бытовали традиции и суеверия, связанные с повседневными делами.

  • Обычаи запрещали мужчинам заниматься охотой и забоями скота, поскольку это якобы могло привести к несчастьям в семье.
  • Старинные верования также указывали на опасность варки киселя в это время, считая, что это может ассоциироваться с приближением смерти.
  • Специфические запреты касались и девушек: им гадать на судьбу не рекомендовалось, чтобы не ошибиться в предсказаниях.
  • Народные поверья также предписывали не убирать остатки еды с праздничного стола сразу после застолья, так как считалось, что после живых членов семьи должна наступить очередь усопших предков, чтобы те также могли принять участие в торжестве.
#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Новый год#Православие#Праздники#Новогодние праздники#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
Из-за нерасчищенных дорог жители Уфы на сутки лишатся автобуса до больницы
Сегодня, 09:56
«Под моим именем»: министр труда и семьи Башкирии вновь стала жертвой мошенников
Сегодня, 11:47
Новым мэром Белорецка стал чиновник из соседней области
Сегодня, 10:40
Вахтовик из Перми попал в рабство в уфимском работном доме
Вчера, 11:44
В Уфе закрывается резиденция Деда Мороза
Вчера, 08:22
Надвигающиеся на Башкирию холода могут принести с собой пожары
5 января, 07:08