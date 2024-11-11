Новогодние праздники

Уфа готовится к празднику: узнали как власти украсят город к Новому году 2023–2024

Атмосфера праздника начинает ощущаться за многие недели до того, как наступит Новый год. Яркие светящиеся украшения и мерцающие уличные украшения появляются повсюду в Уфе. Mkset расскажет какие украшения преобразят Уфу в преддверии грядущего 2024 года