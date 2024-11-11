mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Новогодние праздники

Выбрать дату
Ноябрь
Хабиров отчитал коллег за внезапную зиму
11 ноября, 12:35
График зимних каникул установили в Башкирии
6 ноября, 05:08
Куда все радостно уезжают из Уфы
5 ноября, 14:53
В Башкирии задумались над двухчасовым ограничением в продаже алкоголя
2 ноября, 07:59
Сентябрь
Продажу алкоголя ограничат навсегда в Башкирии
2 сентября, 07:54
Январь
В нескольких районах Уфы перекроют движение
Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
5 января, 10:21
Встречайте Рождество правильно: обычаи и приметы наших предков
3 января, 07:58
Таинственные Святки: рассказываем как узнать имя своего суженного
2 января, 07:21
Декабрь 2023
Секреты Новогодних традиций: рассказываем как привлечь удачу в Новый Год
31 декабря 2023, 07:26
Жителям Башкирии напомнили сроки хранения салатов к Новому году
29 декабря 2023, 10:55
Гастроярмарка и парад Снегурочек: полная программа фестиваля «Терра Зима» в Уфе
Фестиваль «Новогодние каникулы „Терра Зима“» продлится три дня.
28 декабря 2023, 07:13
Звезда эстрады 90-х Татьяна Овсиенко встретит Новый год в Уфе
Фестиваль «Новогодние каникулы „Терра Зима“» будет проходить на Советской площади.
28 декабря 2023, 06:28
Стало известно, какие медучреждения Уфы будут работать в новогодние праздники
Мэрия Уфы анонсировала режимы работы медицинских учреждений во время новогодних праздников.
20 декабря 2023, 07:45
Новогодний бум: узнали сколько будут стоит новогодние ёлки в Башкирии
15 декабря 2023, 12:59
Праздник к нам приходит: поезд Деда Мороза приедет в Уфу уже на днях
15 декабря 2023, 09:33
«Наполовину голая»: после жалоб местных жителей в Уфе уберут «ободранную» елку
Ранее в администрации Калининского района сообщили, что замена елки, вызвавшей шквал возмущений местных жителей, не планируется.
14 декабря 2023, 14:52
118 выходных: как жители Башкирии будут отдыхать в 2024 году
Подробности сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова.
11 декабря 2023, 13:19
Уфа готовится к празднику: узнали как власти украсят город к Новому году 2023–2024
Атмосфера праздника начинает ощущаться за многие недели до того, как наступит Новый год. Яркие светящиеся украшения и мерцающие уличные украшения появляются повсюду в Уфе. Mkset расскажет какие украшения преобразят Уфу в преддверии грядущего 2024 года
11 декабря 2023, 07:20
Названа дата открытия праздничных городков в Башкирии в 2023 году
4 декабря 2023, 10:39
Ноябрь 2023
Резиденция башкирского Деда Мороза откроется в геопарке «Торатау» с 16 декабря
27 ноября 2023, 07:02

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика