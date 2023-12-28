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Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 05:35

Updated Сегодня, 05:35

Власти Башкирии объявили режим повышенной готовности на новогодних каникулах

В Уфе на период новогодних праздников ведут режим повышенной готовности

28 декабря 2023, 05:33
Фото: 1MI

Власти Башкирии объявили режим повышенной готовности на новогодних каникулах

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в мэрии столицы прошло перед наступающими новогодними каникулами.

С началом зимних праздников, с 30 декабря по 8 января, в столице Башкирии будет установлен режим повышенной готовности. Вице-мэр города Сергей Кожевников, объявил о необходимости особого внимания к безопасности во время отдыха семей с детьми, а также подчеркнул важность надежного снабжения жителей города всеми необходимыми ресурсами, включая свет, тепло, водоснабжение и газ.

Органы управления акцентируют внимание на важности быстрой реакции на экстренные погодные условия. Комиссия настаивает на том, чтобы каждая служба была в готовности справиться с последствиями снегопадов, которые уже обрушились на Челябинск и могут достичь Уфы. Это требует организации круглосуточного наблюдения и тщательной подготовки сотрудников.

Сергей Кожевников отметил, что необходимо обеспечить полное взаимодействие и найти решения без необходимости искать кого-либо во время возникновения внештатных ситуаций.

#Общество#Город#Башкирия#Погода#Новости Башкирии#Новости Уфы#Новый год#Виалина Ахсанова
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