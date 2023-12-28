В Уфе на период новогодних праздников ведут режим повышенной готовности

Органы управления акцентируют внимание на важности быстрой реакции на экстренные погодные условия. Комиссия настаивает на том, чтобы каждая служба была в готовности справиться с последствиями снегопадов, которые уже обрушились на Челябинск и могут достичь Уфы. Это требует организации круглосуточного наблюдения и тщательной подготовки сотрудников.