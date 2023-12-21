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Депутаты предложили компенсации для россиян, помогающих с уборкой улиц

Депутаты предложили компенсации для россиян, помогающих с уборкой улиц

21 декабря 2023, 18:42
Фото: 1MI
Член парламента Виталий Милонов выступил с предложением об интеграции практики привлечения и поощрения населения к помощи сотрудникам коммунальных хозяйств. В сложных метеорологических условиях им требуются дополнительные ресурсы.

Копия документа направлена главе Минстроительства Иреку Файзуллину.

Депутат ГД РФ уточнил, что в зимнее время снегопады сменяются резким потеплением, что усложняет процесс очистки улиц.

Горожане, передвигаясь по улицам в такие периоды, вынуждены пытаться сохранять равновесие на обледенелом асфальте, отметил политик в беседе с представителями RT.

Депутат добавил, что людям пожилого возраста передвижение в таких условиях дается особенно нелегко и предложил внедрить в РФ практику привлечения населения к устранению последствий непогоды, если коммунальщики испытывают нехватку трудовых ресурсов и оборудования.

Он обратился к министру с предложением разработать метод ускоренного согласования уборки территорий гражданами через «Госуслуги» и предоставить гражданам в качестве вознаграждения абонементы на автопарковку, вычеты по оплате ЖКХ или иные льготы на ряд платежей и налоговых вычетов.

#Компенсации#Снег#Уборка снега#Депутаты#Помощь#Зима#Мокрый снег
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