Депутаты предложили компенсации для россиян, помогающих с уборкой улиц

Он обратился к министру с предложением разработать метод ускоренного согласования уборки территорий гражданами через «Госуслуги» и предоставить гражданам в качестве вознаграждения абонементы на автопарковку, вычеты по оплате ЖКХ или иные льготы на ряд платежей и налоговых вычетов.