Депутаты предложили компенсации для россиян, помогающих с уборкой улиц

Posted Сегодня, 18:42
Published Сегодня, 18:42
Modified Сегодня, 18:44
Updated Сегодня, 18:44
Копия документа направлена главе Минстроительства Иреку Файзуллину.
Депутат ГД РФ уточнил, что в зимнее время снегопады сменяются резким потеплением, что усложняет процесс очистки улиц.
Горожане, передвигаясь по улицам в такие периоды, вынуждены пытаться сохранять равновесие на обледенелом асфальте, отметил политик в беседе с представителями RT.
Депутат добавил, что людям пожилого возраста передвижение в таких условиях дается особенно нелегко и предложил внедрить в РФ практику привлечения населения к устранению последствий непогоды, если коммунальщики испытывают нехватку трудовых ресурсов и оборудования.
Он обратился к министру с предложением разработать метод ускоренного согласования уборки территорий гражданами через «Госуслуги» и предоставить гражданам в качестве вознаграждения абонементы на автопарковку, вычеты по оплате ЖКХ или иные льготы на ряд платежей и налоговых вычетов.