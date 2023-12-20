Путепровод, призванный улучшить дорожную ситуацию в Уфе, откроют до конца года

Отметим, что дату открытия дорожной развязки неоднократно переносили. Изначально объект, который начали строить в 2021 году, должны были открыть летом 2023 года. Но сроки постоянно переносились, а в сентябре был обнаружен дефект — отклонение опоры по вертикали. Нарушения, выявленные при проектировании, привели к уголовному делу.