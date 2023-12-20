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Published Сегодня, 18:15

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Updated Сегодня, 18:38

Зининский путепровод в Уфе откроют 29 декабря

Путепровод, призванный улучшить дорожную ситуацию в Уфе, откроют до конца года

20 декабря 2023, 18:15
Фото: 1MI

Зининский путепровод в Уфе откроют 29 декабря

Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на мэра Уфы Ратмира Мавлиева.

Как сообщил сити-менеджер Ратмир Мавлиев, Зининский путепровод в Уфе запустят 29 декабря.

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Отметим, что дату открытия дорожной развязки неоднократно переносили. Изначально объект, который начали строить в 2021 году, должны были открыть летом 2023 года. Но сроки постоянно переносились, а в сентябре был обнаружен дефект — отклонение опоры по вертикали. Нарушения, выявленные при проектировании, привели к уголовному делу.

Ранее глава республики Радий Хабиров заявил, что Восточный выезд в Уфе планируется открыть для автомобильного проезда уже через два месяца. По его словам, в скором времени также планируется открытие участка трассы М-12.

#Общество#Ремонт дорог#Дороги#Новости Уфы#Транспорт#Хабиров#Азамат Нухов#Ратмир Мавлиев#Перекрытие дорог#Восточный выезд
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