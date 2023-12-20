Путепровод, призванный улучшить дорожную ситуацию в Уфе, откроют до конца года

Posted Сегодня, 18:15
Published Сегодня, 18:15
Modified Сегодня, 18:38
Updated Сегодня, 18:38
Как сообщил сити-менеджер Ратмир Мавлиев, Зининский путепровод в Уфе запустят 29 декабря.
Отметим, что дату открытия дорожной развязки неоднократно переносили. Изначально объект, который начали строить в 2021 году, должны были открыть летом 2023 года. Но сроки постоянно переносились, а в сентябре был обнаружен дефект — отклонение опоры по вертикали. Нарушения, выявленные при проектировании, привели к уголовному делу.
Ранее глава республики Радий Хабиров заявил, что Восточный выезд в Уфе планируется открыть для автомобильного проезда уже через два месяца. По его словам, в скором времени также планируется открытие участка трассы М-12.