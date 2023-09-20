Дефективная стройка за 1 млрд: кто и почему не может достроить путепровод в Зинино

Дело в том, что одна из опор путепровода имеет отклонение по вертикали. Для проведения аудита несущей способности опоры был заключен еще один договор с научно-исследовательским центром Москвы. Заключение должно было прийти 15 сентября, на основании которого будет приниматься дальнейшее решения. В частности, если будет дана рекомендация усилить фундамент опоры, то по времени это займет еще два месяца. Движение, со слов Паппе, будет запущено 30 ноября.