Дефективная стройка за 1 млрд: кто и почему не может достроить путепровод в Зинино

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
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Updated Сегодня, 11:44
В 2021 году в Уфе начали строительство транспортной развязки около населенного пункта Зинино. Предполагалось, что путепровод разрешит проблему пробок на въезде и выезде из Нагаево. Строительство объекта приурочили к 450-летию основания столицы Башкортостана и пообещали сдать третий квартал 2023 года. В контракте на проведение работ указан более точный срок — 31 июля 2023 года.
Путепровод расположен в 200 метрах от действующего железнодорожного переезда, который после введения в эксплуатацию Зининского путепровода будет закрыт. Длина объекта составляет 106 метров, общая протяженность основной дороги — 1 850 метров. Дорога будет поделена на четыре полосы движения.
Как это зачастую бывает в указанный срок завершить работы не успели. Несмотря на то, что еще в июне прокурор города Уфы осмотрел ход строительства развязки и в целях недопущения срыва сроков объявил генподрядчику и субподрядчику предостережение о недопустимости нарушения законодательства. 6 июля было подписано дополнительное соглашение о продлении сроков сдачи объекта до 30 ноября.
В августе глава Октябрьского района Уфы сообщил, что готовность объекта составляет 98%, осталось установить гранитный бордюр на 5 километрах, заасфальтировать участки, установить дорожные знаки и подготовить к нанесению разметки.
— Словом, вышли на финишную прямую. Ждите пост о запуске путепровода, друзья, — заключил тогда Сергей Плотников.
Однако поста жители Уфы и в особенности Нагаево пока не дождались. Вместо этого, 13 сентября в ходе оперативного совещания в мэрии начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Константин Паппе сообщил о выявленном дефекте.
Дело в том, что одна из опор путепровода имеет отклонение по вертикали. Для проведения аудита несущей способности опоры был заключен еще один договор с научно-исследовательским центром Москвы. Заключение должно было прийти 15 сентября, на основании которого будет приниматься дальнейшее решения. В частности, если будет дана рекомендация усилить фундамент опоры, то по времени это займет еще два месяца. Движение, со слов Паппе, будет запущено 30 ноября.
В пресс-службе мэрии Уфы отметили, что было принято решение провести дополнительные мероприятия по усилению крайних опор. На данный момент разрабатываются проектные решения.
— Подрядной организацией параллельно разрабатывается проект производства работ по выполнению дополнительных мероприятий, где будут отражены сроки выполнения работ. Мероприятия планируется выполнить в указанные в муниципальном контракте сроки — 30.11.2023, — заключили в мэрии.
Известно, что генеральным подрядчиком на строительство развязки было выбрано АО «Уралмостострой». Компания выиграла тендер на строительство путепровода. Стоимость контракта составила почти 1,4 миллиарда рублей, а именно 1 387 696 193,87 рубля.
Согласно реестру контрактов портала Госзакупки, фактически оплачено 1,05 миллиарда рублей. Стоимость исполненных подрядчиком обязательств — 973,9 миллиона рублей.
Известно, что генеральный директор компании бизнесмен из Кургана Соболев Игорь Александрович. По данным сервиса RusProfile, выручка АО в 2022 году составила 4,7 миллиарда рублей, а прибыль — 24 миллиона. В топ-5 заказчиков «Уралмостострой» по госзаказам входит администрация Уфы, а именно Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений. Было заключено 11 контрактов на общую сумму более 33 миллиардов рублей.
С АО «Уралмостострой» был заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве транспортной развязки на пересечении ул. Генерала Рыленко и ул. Пугачева. Стоимость контракта 2,5 миллиарда рублей, срок исполнения — 16 августа 2024 года. Также компания занимается капитальным ремонтом старого моста через реку Белую в створе улицы Воровского.