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Перекрытие дорог

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2024
Платный Восточный выезд из Уфы закрывают
6 ноября, 08:55
В Уфе закрывают платную дорогу
18 октября, 11:06
Мед и кумыс — в пробке томись
4 октября, 05:45
В Уфе разложат вафли
2 сентября, 11:02
День города в Уфе — перекрытие дорог
28 августа, 18:21
В Уфе перекроют Зининский путепровод
В Уфе с 11 по 17 июля будет закрыто движение по двум полосам Зининского путепровода в сторону Нагаево, сообщает Минтранс РБ.
10 июля, 15:33
Трассу М-5 «Урал» перекроют на ремонт в Башкирии
8 июля, 13:43
Шакшинский мост перекрыли в Уфе
2 июля, 05:48
Центр Уфы перекроют из-за книг и школьников
16 мая, 11:35
В центре Уфы на две недели перекроют улицу
В Уфе на две недели частично закроют улицу Ленина. Об этом сообщает мэрия города.
9 апреля, 12:35
В Уфе ограничат проезд по Шакшинскому мосту
Ограничения вводятся в связи с проведением геодезических работ, сообщает пресс-служба мэрии.
7 марта, 05:28
Парализовало город: Снегопад спровоцировал десятибальные пробки на дорогах Уфы
12 января, 11:46
2023
Путепровод, призванный улучшить дорожную ситуацию в Уфе, откроют до конца года
20 декабря 2023, 18:15
В Уфе временно перекроют движение на улице Гоголя: названа причина
Об этом сообщила пресс-служба Администрации Уфы.
13 декабря 2023, 15:32
Важную транспортную артерию перекроют в Уфе уже сегодня
Автомобилистам рекомендуется заранее планировать маршрут с учетом ограничений.
31 октября 2023, 13:15
Дороги на сутки перекроют в целом микрорайоне Уфы
Об этом сообщила пресс-служба мэрии Уфы.
19 сентября 2023, 07:02
В Уфе 13 сентября закроют проезд по улице Менделеева
Ограничение продлится до 1 декабря, сообщили в ГУП «Уфаводоканал».
12 сентября 2023, 15:10

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