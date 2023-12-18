В Уфе снова передвинули сроки открытия Зининского путепровода

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
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Updated Сегодня, 03:50
Открытие Зининского путепровода перенесено как минимум на неделю. Об этом сообщил Константин Паппе, начальник уфимского Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений.
В конце ноября он же рассказывал о том, что завершить работы на объекте планируется в период с 12 по 17 декабря. Но чиновник оговорился, сказав, что процесс может затормозиться из-за холодов.
Изначально объект, который начали строить в 2021 году, должны были открыть летом 2023 года. Но сроки постоянно переносились, а в сентябре был обнаружен дефект — отклонение опоры по вертикали. На усиление опор ушла осень. Нарушения, выявленные при проектировании, привели к уголовному делу.
Технический пуск путепровода возможен в конце следующей недели. Сейчас готовятся испытания дорожной лаборатории, рассказали в пресс-службе мэрии Уфы.