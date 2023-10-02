Уголовное дело возбуждено из-за дефекта при строительстве Зининской развязки в Уфе

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
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Updated Сегодня, 08:34
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту нарушений при проектировании Зининского путепровода
В Уфе было возбуждено уголовное дело по факту нарушений при проектировании Зининского путепровода. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры РБ.
Дело в том, что при обследовании опор конструкции развязки было выявлено их смещение. Превышена была и предельно допустимая нагрузка на свою, что несет угрозу жизни и здоровью граждан при дальнейшей эксплуатации объекта.
Как показала прокурорская проверка проектную документацию для строительства развязки разработало ГУП «Уфимский проектно-производственный центр „Уралдортранс“. Одобрило проект ГАУ Управление государственной экспертизы РБ. Контракт на исполнение работ стоимостью более 1,3 миллиарда рублей был заключен с ООО „Уралмостострой“.
По результатам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
Напомним, что о выявленном дефекте накануне сообщил начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Константин Паппе. Аудит несущей опоры показал необходимость проведения дополнительных мероприятий по усилению крайных опор.
Между тем, введение Зининского путепровода в эксплуатацию было отложено до 30 ноября 2023 года. Ранее развязку обещали сдать в июле этого года, однако сроки были перенесены.