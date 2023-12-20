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Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

Восточный выезд в Уфе откроется для автомобильного проезда уже через два месяца

Радий Хабиров сказал когда запустят восточный выезд из Уфы

20 декабря 2023, 13:34
Фото: 1MI

Восточный выезд в Уфе откроется для автомобильного проезда уже через два месяца

Об этом сообщает ИА Башинформ со ссылкой на Послание Радия Хабирова Госсобранию РБ.

Восточный выезд планируется открыть для автомобильного проезда уже через два месяца. По словам Радия Хабирова, досрочное открытие выезда стала возможным благодаря рекордному финансированию строительства и ремонта дорог региона.

Глава республики также прокомментировал строительство трассы М-12, которую планируется открыть уже через год. Затем, по словам Хабирова, в течение двух лет будут восстановлены пострадавшие во время строительства близлежащие дороги.

«С федеральным правительством этот вопрос согласован», — отметил Хабиров.

Напомним, что в марте глава Башкирии сообщал, что Восточный выезд могут достроить уже в конце 2023 года. Главное условие — ускоренное федеральное софинансирование. В частности, глава региона просил перенести часть финансирования с 2025 года на 2023.

Кроме того, в правительства республики уже установили методику расчета стоимости проезда по платным автодорогам — минимальный размер платы составит 12 рублей за километр. А полученные за оплату проезда по Восточному выезду средства будут направлены в Дорожный фонд Башкирии.

#Общество#Азамат Нухов
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