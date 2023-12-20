Радий Хабиров сказал когда запустят восточный выезд из Уфы

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Восточный выезд планируется открыть для автомобильного проезда уже через два месяца. По словам Радия Хабирова, досрочное открытие выезда стала возможным благодаря рекордному финансированию строительства и ремонта дорог региона.
Глава республики также прокомментировал строительство трассы М-12, которую планируется открыть уже через год. Затем, по словам Хабирова, в течение двух лет будут восстановлены пострадавшие во время строительства близлежащие дороги.
«С федеральным правительством этот вопрос согласован», — отметил Хабиров.
Напомним, что в марте глава Башкирии сообщал, что Восточный выезд могут достроить уже в конце 2023 года. Главное условие — ускоренное федеральное софинансирование. В частности, глава региона просил перенести часть финансирования с 2025 года на 2023.
Кроме того, в правительства республики уже установили методику расчета стоимости проезда по платным автодорогам — минимальный размер платы составит 12 рублей за километр. А полученные за оплату проезда по Восточному выезду средства будут направлены в Дорожный фонд Башкирии.