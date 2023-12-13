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Published Сегодня, 06:19

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

В Уфе с 14 декабря изменится схема движения маршрута №24

В Уфе изменится схема движения популярного автобусного маршрута

13 декабря 2023, 06:19
Фото: 1MI

В Уфе с 14 декабря изменится схема движения маршрута №24

Об изменениях информирует ГУП Башавтотранс.

В Уфе изменится схема движения маршрута №24. В частности, для удобства пассажиров с 14 декабря её продлят до Городской больницы №9.

По мнению перевозчика, новая схема позволит жителям района воспользоваться городским муниципальным транспортом, а также даст возможность добираться до больницы на автобусе.

Схема движения автобусного маршрута выглядит следующим образомСхема движения автобусного маршрута выглядит следующим образом
Схема движения автобусного маршрута выглядит следующим образом
Фото: ГУП Башавтотранс

Напомним, ранее что на фоне экстремальных морозов в республике количество автобусов на рейсах сократилось больше чем на треть. Об этом заявил Радий Хабиров, по мнению которого, большая часть оставшихся «на приколе» рейсов принадлежат частным перевозчикам.

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Также в Минтрансе республики заявили, что количество автобусов, выходящих на линию, в новогодние праздники планируется сократить на 30%. Как заявил глава министерства Александр Клебанов, это связано со «снижением пассажиропотока» в этот период.

#Общество#Город#Дороги#Общественный транспорт#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Автобусы#Азамат Нухов#Остановка общественного транспорта#Пассажирский транспорт
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