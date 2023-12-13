В Уфе изменится схема движения популярного автобусного маршрута

Напомним, ранее что на фоне экстремальных морозов в республике количество автобусов на рейсах сократилось больше чем на треть. Об этом заявил Радий Хабиров, по мнению которого, большая часть оставшихся «на приколе» рейсов принадлежат частным перевозчикам.