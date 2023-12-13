В Уфе изменится схема движения популярного автобусного маршрута

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
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Updated Сегодня, 06:23
В Уфе изменится схема движения маршрута №24. В частности, для удобства пассажиров с 14 декабря её продлят до Городской больницы №9.
По мнению перевозчика, новая схема позволит жителям района воспользоваться городским муниципальным транспортом, а также даст возможность добираться до больницы на автобусе.
Напомним, ранее что на фоне экстремальных морозов в республике количество автобусов на рейсах сократилось больше чем на треть. Об этом заявил Радий Хабиров, по мнению которого, большая часть оставшихся «на приколе» рейсов принадлежат частным перевозчикам.
Также в Минтрансе республики заявили, что количество автобусов, выходящих на линию, в новогодние праздники планируется сократить на 30%. Как заявил глава министерства Александр Клебанов, это связано со «снижением пассажиропотока» в этот период.