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Остановка общественного транспорта

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2024
«Для Уфы — это бич»: пассажиры нашли источник транспортного ада
2 декабря, 14:53
В Уфе снесли 41 самострой
15 октября, 06:17
Уфимцы дали осенний чек-лист городским чиновникам
11 сентября, 09:25
«Не интересует»: как в Уфе отреагировали на повышение стоимости проезда на автобусах
23 мая, 06:44
В Башкирии водитель на огромной скорости сбил девушку на пешеходном переходе
16 апреля, 09:12
Забит до отказа: по Уфе вновь проехался автобус с незакрывающимися дверями
24 марта, 12:43
В Уфе изменится схема движения ряда автобусных маршрутов
Об изменениях информирует ГУП «Башавтотранс».
24 марта, 05:13
Новый автобусный маршрут запустили в Уфе
Муниципальный маршрут был запущен Управлением транспорта и связи города Уфы, сообщил глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов.
12 марта, 12:57
В преддверии 8 марта Уфу сковали 9-балльные пробки
7 марта, 12:47
Водителя автобуса в Башкирии поймали за просмотром порнографии на рабочем месте
20 февраля, 12:21
Еще одна остановка в Уфе пострадала от действий вандалов
22 января, 15:17
В Уфе вновь изменится график работы автобусов
16 января, 10:03
2023
Изменения в работе общественного транспорта ждут уфимцев 1 января
Об этом сообщает ГУП «Башавтотранс».
25 декабря 2023, 16:26
В Уфе изменится схема движения популярного автобусного маршрута
Об изменениях информирует ГУП Башавтотранс.
13 декабря 2023, 06:19
«Ожидается снижение»: в Башкирии изменится расписание общественного транспорта
11 декабря 2023, 11:23
В Башкирии три человека самостоятельно спаслись из горящего автобуса
При наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — сообщили в пресс-службе ведомства.
30 ноября 2023, 09:44
В Уфе изменится схема движения по улице Вологодской
Причину изменений назвали в администрации Уфы.
20 ноября 2023, 05:10
В Уфе изменится график движения популярного автобусного маршрута
Об изменениях информирует перевозчик «Башавтотранс».
4 ноября 2023, 04:32
В Уфе возбудили уголовное дело из-за отсутствия автобусной остановки и плохих дорог
3 ноября 2023, 13:18
Проезд на общественном транспорте в Уфе стоит 56 рублей
В рамках дискуссии, организованной «Ъ-Уфа», представитель государственного перевозчика и частного назвали реальную себестоимость проезда на общественном транспорте в Уфе
20 октября 2023, 10:06

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