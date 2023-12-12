1000 автобусов из 1600. Глава Башкирии оказался недоволен общественным транспортом

О проблемах с общественным транспортом заявляют и жители Уфы. В частности, горожанка Камилла Е. написала в комментариях к посту Радия Хабирова: «Опять беда с общественным транспортом, с 39-м маршрутом». По её словам, в назначенное время автобус не приехал, при этом пришлось выходить на остановку за 40 минут. В ГУП «Башавтотранс» заявили, что в назначенное время рейс не был выполнен из-за болезни водителя. Специалистка предприятия принесла извинения уфимке.