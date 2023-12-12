mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:09

Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Глава Башкирии призвал разобраться с транспортной ситуацией в Уфе

1000 автобусов из 1600. Глава Башкирии оказался недоволен общественным транспортом

12 декабря 2023, 10:09
Фото: 1MI

Глава Башкирии призвал разобраться с транспортной ситуацией в Уфе

Сотрудникам «Башавтотранса» пришлось извиняться перед горожанами.

Глава Башкирии оказался недоволен транспортной ситуацией в Башкирии. По его мнению, виноваты частные «извозчики».

Губернатор заявил, что в морозные дни на рейсы вместо планируемых 1600 автобусов выезжают только 1000. Обсуждение нехватки транспорта состоится на «Транспортном часе». Как правило, считает Хабиров, большая часть оставшихся «на приколе» рейсов принадлежат частным перевозчикам.

О проблемах с общественным транспортом заявляют и жители Уфы. В частности, горожанка Камилла Е. написала в комментариях к посту Радия Хабирова: «Опять беда с общественным транспортом, с 39-м маршрутом». По её словам, в назначенное время автобус не приехал, при этом пришлось выходить на остановку за 40 минут. В ГУП «Башавтотранс» заявили, что в назначенное время рейс не был выполнен из-за болезни водителя. Специалистка предприятия принесла извинения уфимке.

Городские власти и министерство транспорта поставляют новые автобусы для популярных маршрутов. Однако эксперты уверены, что закупка транспорта не способна решить транспортную проблему в Уфе, так как проблема носит системный характер.

#Общество#Город#Уфа#Транспорт#Башавтотранс#Идэль Гумеров
Подпишитесь
Мороз дал жару: в Уфе зафиксировали температурный рекорд
Сегодня, 06:35
Не яйцами едиными. Как изменились цены в Башкирии за месяц
Сегодня, 06:14
В Башкирии зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом
Сегодня, 08:47
Стало известно кому в Башкирии выплатят 690 тысяч рублей
Сегодня, 07:06
В Башкирии назвали районы с питьевой водой, в которой содержится уран
9 декабря, 07:25
Развитие территории присутствия — одна из приоритетных задач ООО «Башкирская медь»
4 декабря, 09:12