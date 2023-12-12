1000 автобусов из 1600. Глава Башкирии оказался недоволен общественным транспортом

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Глава Башкирии оказался недоволен транспортной ситуацией в Башкирии. По его мнению, виноваты частные «извозчики».
Губернатор заявил, что в морозные дни на рейсы вместо планируемых 1600 автобусов выезжают только 1000. Обсуждение нехватки транспорта состоится на «Транспортном часе». Как правило, считает Хабиров, большая часть оставшихся «на приколе» рейсов принадлежат частным перевозчикам.
О проблемах с общественным транспортом заявляют и жители Уфы. В частности, горожанка Камилла Е. написала в комментариях к посту Радия Хабирова: «Опять беда с общественным транспортом, с 39-м маршрутом». По её словам, в назначенное время автобус не приехал, при этом пришлось выходить на остановку за 40 минут. В ГУП «Башавтотранс» заявили, что в назначенное время рейс не был выполнен из-за болезни водителя. Специалистка предприятия принесла извинения уфимке.
Городские власти и министерство транспорта поставляют новые автобусы для популярных маршрутов. Однако эксперты уверены, что закупка транспорта не способна решить транспортную проблему в Уфе, так как проблема носит системный характер.