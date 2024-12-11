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Пассажирский транспорт

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2024
Новый микрорайон возле уфимского аэропорта «ударит» нагрузкой по соседним школам
11 декабря, 10:49
Автобус с детьми съехал в кювет в Башкирии
11 ноября, 13:24
В Уфе пройдут сплошные проверки пассажирского транспорта
23 октября, 19:00
Видео. Нелегал гонял на «Мерседесе» по Башкирии
3 октября, 08:22
Названа причина транспортного ада в Уфе
15 августа, 12:19
Таксистам в Башкирии уделят особое внимание
26 июля, 15:57
Пассажирский транспорт ждут сплошные проверки в Уфе
18 июля, 04:27
Инфляция в Башкирии превысила 8%
16 июля, 11:22
В Уфе запускают новый автобус
9 июля, 08:18
2023
В Уфе изменится схема движения популярного автобусного маршрута
Об изменениях информирует ГУП Башавтотранс.
13 декабря 2023, 06:19
«Ожидается снижение»: в Башкирии изменится расписание общественного транспорта
11 декабря 2023, 11:23
В Башкирии три человека самостоятельно спаслись из горящего автобуса
При наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — сообщили в пресс-службе ведомства.
30 ноября 2023, 09:44
В Уфе изменится схема движения по улице Вологодской
Причину изменений назвали в администрации Уфы.
20 ноября 2023, 05:10
Массовые проверки ожидают водителей в Башкирии сегодня
Сегодня, 21 сентября, Госавтоинспекция в содружестве с другими ведомствами, проводит проверки автобусов.
21 сентября 2023, 11:26

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