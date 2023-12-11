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Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Известно расписание работы общественного транспорта в Уфе в новогоднюю ночь

«Ожидается снижение»: в Башкирии изменится расписание общественного транспорта

11 декабря 2023, 11:23
Фото: 1MI

Известно расписание работы общественного транспорта в Уфе в новогоднюю ночь

Об изменениях в ходе оперативного совещания в правительстве региона проинформировал министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Клебанов.

В Уфе изменится расписание работы общественного транспорта. В частности, по словам Клебанова, в новогоднюю ночь проезд на автобусах будет доступен гражданам до 02:00 1 января.

Так, в период с 22:00 31 декабря по городу с интервалом в 15-20 минут будут курсировать автобусы. Таким образом, жители и гости башкирской столицы смогут добраться до мест проведения праздничных мероприятий и обратно.

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Примечательно, что расписание работы общественного транспорта будет изменено с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. В указанный период транспорт будет функционировать по графику выходного дня — с 8:00 до 20:00.

По прогнозам властей, в эти дни на городских и пригородных автобусных маршрутах ожидается снижение пассажиропотока. В связи с этим количество автобусов, выходящих на линию, планируется сократить на 30%.

Отмечается, что расписание работы междугородних автобусов в ближайшее время не изменится. При этом в него все же могут внести коррективы в зависимости от изменения пассажиропотока.

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