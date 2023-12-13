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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Прокуратура начала проверку из-за обрушения котельной у детского сада в Башкирии

Прокуратура опубликовала кадры с места взрыва котельной детского сада

13 декабря 2023, 12:04
Фото: Прокуратура Башкирии

Прокуратура начала проверку из-за обрушения котельной у детского сада в Башкирии

Без отопления остались дети и пациенты.

Прокуратура отреагировала на взрыв в Учалинском районе Башкирии. Напомним, там обрушилась котельная из-за разгерметизации отопительного котла.

В Башкирии обрушилась котельная детского сада
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На место происшествия выехали сотрудники МЧС и правоохранители. На фото видно, что помещении котельной разрушено, также пострадали стены фельдшерско-акушерского пункта. ФАП и детский сад находились в одном здании с котельной.

Фото: Прокуратура Башкирии

Прокуратура начала проверку из-за происшествия. Она должна установить причины инцидента. Ответственные лица получат оценку за соблюдение жилищно-коммунальных требований в части подготовки к отопительному сезону и промышленной безопасности.

На прошлой неделе взрыв в школьной котельной на севере Башкирии привёл к гибели человека.

#Происшествия#Прокуратура#Новости Башкирии#Взрыв#Идэль Гумеров#Учалинский район
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