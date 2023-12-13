Прокуратура опубликовала кадры с места взрыва котельной детского сада

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Прокуратура отреагировала на взрыв в Учалинском районе Башкирии. Напомним, там обрушилась котельная из-за разгерметизации отопительного котла.
На место происшествия выехали сотрудники МЧС и правоохранители. На фото видно, что помещении котельной разрушено, также пострадали стены фельдшерско-акушерского пункта. ФАП и детский сад находились в одном здании с котельной.
Прокуратура начала проверку из-за происшествия. Она должна установить причины инцидента. Ответственные лица получат оценку за соблюдение жилищно-коммунальных требований в части подготовки к отопительному сезону и промышленной безопасности.
На прошлой неделе взрыв в школьной котельной на севере Башкирии привёл к гибели человека.