В Башкирии обрушилась котельная детского сада

Из-за морозов в момент взрыва детей в детском саду не было. Его работа и функционирование фельдшерского акушерского пункта приостановлены до того момента, когда будет решена проблема с теплоснабжением. Из находившихся в лечебном учреждении 3 человек никто не пострадал.