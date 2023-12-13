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Posted Сегодня, 10:45

Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

В Башкирии взорвалась вторая котельная за две недели

В Башкирии обрушилась котельная детского сада

13 декабря 2023, 10:45
Фото: vk.com

В Башкирии взорвалась вторая котельная за две недели

Детский сад и медицинский пункт остались без тепла.

В Учалинском районе Башкирии произошёл взрыв в котельной. Об этом сообщил глава местной администрации Руслан Гилязетдинов.

На прошлой неделе из-за взрыва школьной котельной в Аскинском районе погиб человек.

Сегодняшний инцидент случился в котельной, обслуживающей детский сад и сельскую врачебную амбулаторию в селе Сафарово. Учреждения находились в одном здании. Взрыв привёл к обрушению шлакоблочного пристроя, в котором находилось сооружение.

Из-за морозов в момент взрыва детей в детском саду не было. Его работа и функционирование фельдшерского акушерского пункта приостановлены до того момента, когда будет решена проблема с теплоснабжением. Из находившихся в лечебном учреждении 3 человек никто не пострадал.

Экстренные службы прибыли на место, выясняют обстоятельства взрыва. Мы обратились в МЧС и прокуратуру за комментариями. На момент публикации ответа не последовало.

UPD:

В пресс-службе МЧС сообщили, что взрыв произошёл из-за разгерметизации отопительного котла. Тепло обеспечивалось дровами.

#Общество#Происшествия#Новости Башкирии#Взрыв#Идэль Гумеров#Учалинский район
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