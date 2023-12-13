В Башкирии обрушилась котельная детского сада

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
В Учалинском районе Башкирии произошёл взрыв в котельной. Об этом сообщил глава местной администрации Руслан Гилязетдинов.
На прошлой неделе из-за взрыва школьной котельной в Аскинском районе погиб человек.
Сегодняшний инцидент случился в котельной, обслуживающей детский сад и сельскую врачебную амбулаторию в селе Сафарово. Учреждения находились в одном здании. Взрыв привёл к обрушению шлакоблочного пристроя, в котором находилось сооружение.
Из-за морозов в момент взрыва детей в детском саду не было. Его работа и функционирование фельдшерского акушерского пункта приостановлены до того момента, когда будет решена проблема с теплоснабжением. Из находившихся в лечебном учреждении 3 человек никто не пострадал.
Экстренные службы прибыли на место, выясняют обстоятельства взрыва. Мы обратились в МЧС и прокуратуру за комментариями. На момент публикации ответа не последовало.
UPD:
В пресс-службе МЧС сообщили, что взрыв произошёл из-за разгерметизации отопительного котла. Тепло обеспечивалось дровами.