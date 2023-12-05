В Башкирии возле школы произошёл взрыв

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
В Аскинском районе Башкирии взорвалась школьная котельная в деревне Султанбеково. Погиб работник котельной.
Как сообщают в прокуратуре, инцидент произошёл сегодняшним утром в одном из двух котлов. «Хлопок» привёл к разрушению части здания и смерти оператора котельной. Ему был 51 год. В МЧС передают, что мужчину доставили в больнице, где он скончался.
На место выехали специальные службы и правоохранители. Будет проверено соблюдений правил промышленной, пожарной безопасности и охраны труда.
Из-за разрушения котельной в школе нет отопления — в рабочем состоянии остался один котёл. Уроки отменены, детей отпустили домой. В прокуратуре сообщают, что восстановление подачи тепла ожидается к вечеру.
Смертность на рабочем месте в Башкирии перевалила за 100 человек в год.