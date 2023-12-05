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Published Сегодня, 07:30

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

В Башкирии взорвалась школьная котельная

В Башкирии возле школы произошёл взрыв

5 декабря 2023, 07:30
Фото: 1MI

В Башкирии взорвалась школьная котельная

Школа осталась без отопления.

В Аскинском районе Башкирии взорвалась школьная котельная в деревне Султанбеково. Погиб работник котельной.

Как сообщают в прокуратуре, инцидент произошёл сегодняшним утром в одном из двух котлов. «Хлопок» привёл к разрушению части здания и смерти оператора котельной. Ему был 51 год. В МЧС передают, что мужчину доставили в больнице, где он скончался.

На место выехали специальные службы и правоохранители. Будет проверено соблюдений правил промышленной, пожарной безопасности и охраны труда.

Из-за разрушения котельной в школе нет отопления — в рабочем состоянии остался один котёл. Уроки отменены, детей отпустили домой. В прокуратуре сообщают, что восстановление подачи тепла ожидается к вечеру.

Смертность на рабочем месте в Башкирии перевалила за 100 человек в год.

#Общество#Происшествия#Новости Башкирии#Взрыв#Идэль Гумеров#Аскинский район
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