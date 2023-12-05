В Башкирии возле школы произошёл взрыв

Как сообщают в прокуратуре, инцидент произошёл сегодняшним утром в одном из двух котлов. «Хлопок» привёл к разрушению части здания и смерти оператора котельной. Ему был 51 год. В МЧС передают, что мужчину доставили в больнице, где он скончался.