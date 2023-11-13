Мониторинг и контроль стоимости на рынке нефтепродуктов в Москве

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
В заявлении УФАС отмечается, что служба регулярно осуществляет контроль и мониторинг стоимости нефтепродуктов на московском рынке, а также проверяет выполнение компаниями мер для стабилизации рынка, пишет RT.
Компаниям было сообщено о том, что в случае выявления необоснованного повышения розничных цен на нефтепродукты, антимонопольный орган будет принимать меры в соответствии с антимонопольными правилами.