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Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Мониторинг и контроль стоимости на рынке нефтепродуктов в Москве

13 ноября 2023, 12:15
Федеральная антимонопольная служба по Москве отправила предостерегающие письма нефтяным компаниям, которые продают топливо в столице, чтобы не допустить роста цен на продукцию.

В заявлении УФАС отмечается, что служба регулярно осуществляет контроль и мониторинг стоимости нефтепродуктов на московском рынке, а также проверяет выполнение компаниями мер для стабилизации рынка, пишет RT.

Компаниям было сообщено о том, что в случае выявления необоснованного повышения розничных цен на нефтепродукты, антимонопольный орган будет принимать меры в соответствии с антимонопольными правилами.

#Бензин#Цены на бензин#Москва#Цены#Мониторинг
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