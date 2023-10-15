«Наступать пока нельзя»: в Уфе достраивается сквер, из-за которого разгорелся скандал

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
В Уфе готовится к сдаче обновлённый сквер имени Сергея Михалёва. Об этом сообщил глава Октябрьского района.
О том, что в Уфе появится новый сквер, названный в честь заслуженного хоккейного тренера, стало известно в мае. Тогда же горожане узнали, что появится он возле Дворца спорта, на месте аллеи рядом с улицей Зорге. Это стало причиной скандалов — не все поддержали инициативу городских властей. Некоторые уфимцы считали благоустройство сквера нецелевым использованием средств. На работы было заложено 65 млн рублей. Дорожки, выполненные из резины, жители назвали «токсичными».
Кроме того, рядом со сквером снесли торговые павильоны для фермеров.
Так или иначе, но работы начались. По словам главы Октябрьского района, на 100% готовы брусчатка и освещение. Строителям предстоит доделать малые архитектурные формы и уложить то самое «токсичное» резиновое покрытие. Несмотря на то, что сквер выглядит почти готовым, наступать на игровую площадку нельзя.
Сергей Михалёв — заслуженный тренер РСФСР. Кроме «Салавата Юлаева», возглавлял череповецкую «Северсталь», нижегородское «Торпедо». Был помощником главного тренера «Лады» из Тольятти, юниорскую и молодёжную сборные России. В Уфе известен прежде всего тем, что привёл «Салават Юлаев» к первой победе в своей истории, сделав команду чемпионом России в 2008 году.
Сергей Михалёв погиб в 2015 году в Челябинской области.
Сергей Плотников, глава администрации Октябрьского района, недавно попал в ещё одну громкую историю, связанную с несогласием местных жителей.