«Наступать пока нельзя»: в Уфе достраивается сквер, из-за которого разгорелся скандал

О том, что в Уфе появится новый сквер, названный в честь заслуженного хоккейного тренера, стало известно в мае. Тогда же горожане узнали, что появится он возле Дворца спорта, на месте аллеи рядом с улицей Зорге. Это стало причиной скандалов — не все поддержали инициативу городских властей. Некоторые уфимцы считали благоустройство сквера нецелевым использованием средств. На работы было заложено 65 млн рублей. Дорожки, выполненные из резины, жители назвали «токсичными».