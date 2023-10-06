В Уфе появится магистраль, которая пройдёт по окраине скандального леса

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
В Уфе прошло собрание, инициированное гражданами, недовольными вырубкой Кошкиного леса. На встречу согласились представители администрации Октябрьского района, мэрии, ООО «БашРТС» и СК «Стратег».
Напомним, ранее люди выступили против вырубки Кошкиного леса, требуя его сохранить. Они составили список вопросов, касающихся благоустройства массива, строительных работ и создания социальной инфраструктуры.
Чиновники из администрации Октябрьского района и представители «БашРТС» заявили, что вырубка деревьев нужна была для прокладывания трубопровода. Тепломагистраль должна обеспечить отоплением строящийся жилой комплекс «Холмогоры». Высотки возводят по проекту застройщика «СЗ Стратег».
В то же время стало ясным, что трубопроводом дело не ограничится. Проект межевания и планировки предполагает строительство новой магистрали районного значения. Таким образом, улица Рудольфа Нуреева, сейчас заканчивающаяся возле микрорайона «Планета», будет продолжена мимо бульвара Давлеткильдеева через участок леса. По словам главы Октябрьского района Сергея Плотникова, нельзя отрицать, что может пройти через забор и ёлки, высаженные самими жителями.
В то же время представители власти уверяют, что деревья не принадлежат к лесной зоне, а значит, данный участок массива не является лесом. В качестве аргументов они привели публичную кадастровую карту. Начальник инспекции по озеленению Уфы Станислав Дубовский сказал, что границы лесных зон устанавливаются каждые десять лет. В следующий раз они могут поменяться в 2026 году. На вопрос о лесовосстановлении жители не смогли получить конкретного ответа. Где будут высажены деревья и каких пород, неизвестно.
Беспокойство активистов вызывает и физико-геологические условия местности. Корреспондент Mkset задал вопрос о том, почему 20 сентября проект межевания и планировки территории приняли с допуском строительства высоток. Сложные физико-геологические условия позволяют строить дома высотой не более 9 этажей.
Представитель СК «Стратег», ответственной за ЖК «Холмогоры», заверил, что проведена новая экспертиза, которая разрешает повысить этажность до 25 и 32 этажей. Однако по неизвестной причине результаты этой экспертизы в свежем постановлении мэрии не опубликованы.
Не приняли во внимание чиновники и предложение жильцов внести Кошкин лес в программу «Уфимское ожерелье». Представители администрации парировали тем, что проект предполагает благоустройство объектов вокруг города. А Кошкин лес «остаётся внутри кольца». Вопрос благоустройства леса остаётся в ведении застройщика.
Сергей Плотников, комментируя встречу, сказал, что улица Рудольфа Нуреева проследует до улицы Академика Заварицкого. Однако согласно принятому 20 сентября проекту межевания и проекту планировки территории, она будет соединяться с улицей Шайехзады Бабича (ныне — улица Кольская). Об этом Mkset предупреждал более месяца назад. А по планам мэрии улица должна достичь Уфимского шоссе.
Жительница Глумилино Эльвира Галимова считает, что встреча не принесла ожидаемых плодов. Например, так и не достигнут компромисс между населением и администрацией. Также не доказана целесообразность строительства дороги.
Ранее мы рассказывали, как несколько лет длилась эпопея вокруг Кошкиного леса. Нынешняя ситуация случается не впервые.