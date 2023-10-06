В Уфе появится магистраль, которая пройдёт по окраине скандального леса

В то же время представители власти уверяют, что деревья не принадлежат к лесной зоне, а значит, данный участок массива не является лесом. В качестве аргументов они привели публичную кадастровую карту. Начальник инспекции по озеленению Уфы Станислав Дубовский сказал, что границы лесных зон устанавливаются каждые десять лет. В следующий раз они могут поменяться в 2026 году. На вопрос о лесовосстановлении жители не смогли получить конкретного ответа. Где будут высажены деревья и каких пород, неизвестно.