Чиновники наравне со студентами: в Башкирии без горячей воды останется правительство

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
В центре Уфы ряд учреждений останется без горячего водоснабжения. Всё из-за строительства нового межвузовского кампуса.
Как сообщают в мэрии, потерпеть студентам и чиновникам придётся 5 дней — с 12 октября до 17 октября. В это время рабочие ООО «Кампус» будут производить работы по переподключению объектов на новый участок тепловых сетей.
Так, без тепла и горячей воды останутся корпус Уфимского университета наук и технологий на Заки Валиди, 32 (ранее — главный корпус БашГУ), Арбитражный суд на Гоголя, 18 и Дом правительства на Тукаева, 46. Также плохо придётся спортсменам на стадионе «Динамо» и госслужащим из министерства промышленности, энергетики и инноваций.
В некоторых зданиях возможно понижение температуры. Например, в 5-й поликлинике на Цюрупы, 4 (известной как студенческая поликлиника). Кроме вышеназванных домов, без ГВС и отопления останется ряд домов на улицах Заки Валиди, Цюрупы, Карла Маркса и Октябрьской революции.
Ранее мы рассказывали о том, куда звонить и обращаться, если дома холодно.