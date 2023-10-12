Чиновники наравне со студентами: в Башкирии без горячей воды останется правительство

Так, без тепла и горячей воды останутся корпус Уфимского университета наук и технологий на Заки Валиди, 32 (ранее — главный корпус БашГУ), Арбитражный суд на Гоголя, 18 и Дом правительства на Тукаева, 46. Также плохо придётся спортсменам на стадионе «Динамо» и госслужащим из министерства промышленности, энергетики и инноваций.