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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Правительство Башкирии и корпус университета отключат от горячей воды

Чиновники наравне со студентами: в Башкирии без горячей воды останется правительство

12 октября 2023, 10:28
Фото: 1MI

Правительство Башкирии и корпус университета отключат от горячей воды

Несладко придётся и судьям, госслужащим в министерстве, врачам из поликлиники.

В центре Уфы ряд учреждений останется без горячего водоснабжения. Всё из-за строительства нового межвузовского кампуса.

Как сообщают в мэрии, потерпеть студентам и чиновникам придётся 5 дней — с 12 октября до 17 октября. В это время рабочие ООО «Кампус» будут производить работы по переподключению объектов на новый участок тепловых сетей.

Так, без тепла и горячей воды останутся корпус Уфимского университета наук и технологий на Заки Валиди, 32 (ранее — главный корпус БашГУ), Арбитражный суд на Гоголя, 18 и Дом правительства на Тукаева, 46. Также плохо придётся спортсменам на стадионе «Динамо» и госслужащим из министерства промышленности, энергетики и инноваций.

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В некоторых зданиях возможно понижение температуры. Например, в 5-й поликлинике на Цюрупы, 4 (известной как студенческая поликлиника). Кроме вышеназванных домов, без ГВС и отопления останется ряд домов на улицах Заки Валиди, Цюрупы, Карла Маркса и Октябрьской революции.

Ранее мы рассказывали о том, куда звонить и обращаться, если дома холодно.

#Общество#Город#Уфа#Отопление#Идэль Гумеров
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