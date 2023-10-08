Погода в Уфе резко ухудшится в конце текущей недели

В Госкомитете республики по ЧС напоминают, что при усилении ветра не рекомендуется находиться рядом с деревьями, рекламными баннерами, электроопорами, хрупкими конструкциями и заборами. Также не рекомендуется оставлять рядом со зданиями личный транспорт — при сильных порывах ветра могут упасть вниз элементы обшивки и кровли.