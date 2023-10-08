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Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Погода в Уфе резко ухудшится в конце текущей недели

Погода в Уфе резко ухудшится в конце текущей недели

8 октября 2023, 10:51
Фото: 1MI
В Уфе прогнозируется похолодание до +3 градусов, а также дожди и сильный ветер, информирует Госкомитет по ЧС.

По данным БашУГМС, в Уфе с 20:00 8 октября до 20:00 9 октября ожидается облачная погода, с осадками. Ветер западный, юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 16 м/с. Ночью температура воздуха понизится до +3, +5°, днем до +6, +8°.

В Госкомитете республики по ЧС напоминают, что при усилении ветра не рекомендуется находиться рядом с деревьями, рекламными баннерами, электроопорами, хрупкими конструкциями и заборами. Также не рекомендуется оставлять рядом со зданиями личный транспорт — при сильных порывах ветра могут упасть вниз элементы обшивки и кровли.

#Происшествия#Город#Уфа#Погода#Азамат Нухов#Сильный ветер#Погода в Уфе#Холодная погода
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