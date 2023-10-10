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Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

Жителям Башкирии рассказали, к кому обращаться, если в квартире холодно

Уфимцам объяснили, куда обращаться, если не дали отопление

10 октября 2023, 08:02
Фото: Midjourney

Жителям Башкирии рассказали, к кому обращаться, если в квартире холодно

Отопительный сезон в квартирах Уфы начался в понедельник 9 октября.

Жителям Башкирии объяснили, как быть в ситуации, если дома холодно.

Тепло в уфимских квартирах должно появиться не позже 12 октября. Если этого не случится, пора бить тревогу. Также следует насторожиться, если отопление дали, а в квартире всё равно «дубак».

В первую очередь, советует Роспотребнадзор, нужно замерить температуру. В холодное время года она должна составлять 18-24 градусов. Если температура не соответствует норме, следует написать письменное заявление в управляющую организацию.

Кроме того, можно попробовать решить проблему через обращение в Госжилинспекцию или региональное управление Роспотребнадзора. Также можно позвонить в ситуационный центр единой дежурно-диспетчерской службы по номеру: +7 (347) 277-09-11.

Напомним, что холод мог стать одной из причин взрыва в Янауле.

#Общество#Уфа#Отопление#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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