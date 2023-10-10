Уфимцам объяснили, куда обращаться, если не дали отопление

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Жителям Башкирии объяснили, как быть в ситуации, если дома холодно.
Тепло в уфимских квартирах должно появиться не позже 12 октября. Если этого не случится, пора бить тревогу. Также следует насторожиться, если отопление дали, а в квартире всё равно «дубак».
В первую очередь, советует Роспотребнадзор, нужно замерить температуру. В холодное время года она должна составлять 18-24 градусов. Если температура не соответствует норме, следует написать письменное заявление в управляющую организацию.
Кроме того, можно попробовать решить проблему через обращение в Госжилинспекцию или региональное управление Роспотребнадзора. Также можно позвонить в ситуационный центр единой дежурно-диспетчерской службы по номеру: +7 (347) 277-09-11.
Напомним, что холод мог стать одной из причин взрыва в Янауле.