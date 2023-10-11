Контрактников из Башкирии обнаружили мёртвыми: что произошло

В начале сентября в лесополосе недалеко от части были найдены фрагменты тел троих военных из Башкирии, которых разыскивали в Белгородской области и других приграничных регионах, сообщает телеграмм-канал Baza. Также стало известно, что их не стало уже в день «пропажи». Как пишет канал, мужчин закидали гранатами, а их тела сожгли.