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Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Троих пропавших контрактников из Башкирии обнаружили мертвыми

Контрактников из Башкирии обнаружили мёртвыми: что произошло

11 октября 2023, 11:28
Фото: 1MI

Троих пропавших контрактников из Башкирии обнаружили мертвыми

Следователи рассказали, что от военных могли избавиться как от лишних свидетелей

В начале сентября в лесополосе недалеко от части были найдены фрагменты тел троих военных из Башкирии, которых разыскивали в Белгородской области и других приграничных регионах, сообщает телеграмм-канал Baza. Также стало известно, что их не стало уже в день «пропажи». Как пишет канал, мужчин закидали гранатами, а их тела сожгли.

По данным Baza, следователи предполагают, что от военных решили избавиться, потому что они стали свидетелями убийства еще одного бойца. В настоящее время задержаны подозреваемые в убийстве четверых военнослужащих, и сейчас они дают показания.

Напомним, что троих военных из Башкирии разыскивали по подозрению в убийстве на территории ЛНР в конце августа нынешнего года. Военнослужащие являлись контрактниками и служили в одной артиллерийской батарее.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Убийство#Новости Башкирии#Новости Уфы#Жестокое убийство#Виалина Ахсанова
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