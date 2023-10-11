Контрактников из Башкирии обнаружили мёртвыми: что произошло

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
В начале сентября в лесополосе недалеко от части были найдены фрагменты тел троих военных из Башкирии, которых разыскивали в Белгородской области и других приграничных регионах, сообщает телеграмм-канал Baza. Также стало известно, что их не стало уже в день «пропажи». Как пишет канал, мужчин закидали гранатами, а их тела сожгли.
По данным Baza, следователи предполагают, что от военных решили избавиться, потому что они стали свидетелями убийства еще одного бойца. В настоящее время задержаны подозреваемые в убийстве четверых военнослужащих, и сейчас они дают показания.
Напомним, что троих военных из Башкирии разыскивали по подозрению в убийстве на территории ЛНР в конце августа нынешнего года. Военнослужащие являлись контрактниками и служили в одной артиллерийской батарее.