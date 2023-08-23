«Их подозревают»: троих военных из Башкирии разыскивают в нескольких регионах

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
В приграничных областях разыскивают троих военных из Башкирии, их якобы подозревают в убийстве, совершенном около города Старобельск в ЛНР.
По информации телеграм-канала База, сотрудники правоохранительных органов ищут 33-летнего Илнара Н., 29-летнего Салавата Р. и 25-летнего Айдара А.
Сообщается, что военнослужащие являются конрактниками и служили в одной артиллерийской батарее. Сейчас их ориентировки разослали по Белгородской, Воронежской, Ростовской и другим областям. В настоящее время местонахождение военных неизвестно.