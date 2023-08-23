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Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Троих военных из Башкирии разыскивают по подозрению в убийстве на территории ЛНР

«Их подозревают»: троих военных из Башкирии разыскивают в нескольких регионах

23 августа 2023, 11:24
Фото: 1MI

Троих военных из Башкирии разыскивают по подозрению в убийстве на территории ЛНР

Разыскивают мужчин в возрасте 25-ти, 29-ти и 22-х лет, сообщает телеграм-канал База.

В приграничных областях разыскивают троих военных из Башкирии, их якобы подозревают в убийстве, совершенном около города Старобельск в ЛНР.

По информации телеграм-канала База, сотрудники правоохранительных органов ищут 33-летнего Илнара Н., 29-летнего Салавата Р. и 25-летнего Айдара А.

Сообщается, что военнослужащие являются конрактниками и служили в одной артиллерийской батарее. Сейчас их ориентировки разослали по Белгородской, Воронежской, Ростовской и другим областям. В настоящее время местонахождение военных неизвестно.

#Элина Сайфранова
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