В Башкирии вынесли приговор чиновнику, выдававшему непригодные дома сиротам

Весной этого года стало известно, что в отношении чиновника из Белокатайского района завели уголовное дело по факту халатности при освоении денежных средств. Из-за нарушений, в 2022 году район смог приобрести лишь 9 жилых помещений на общую сумму в 12 млн рублей. А должно было быть освоено 14 млн рублей и куплено 17 квартир.