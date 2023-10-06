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В Башкирии наказан чиновник, попавшийся на превышении полномочий

В Башкирии вынесли приговор чиновнику, выдававшему непригодные дома сиротам

6 октября 2023, 08:39
Фото: 1MI

В Башкирии наказан чиновник, попавшийся на превышении полномочий

Ближайшие годы замглавы района проведёт в колонии.

Замглавы Белокатайского района Башкирии получил срок за превышение должностных полномочий. Его уличили в махинации с жильём, предназначенные детям-сиротам.

Весной этого года стало известно, что в отношении чиновника из Белокатайского района завели уголовное дело по факту халатности при освоении денежных средств. Из-за нарушений, в 2022 году район смог приобрести лишь 9 жилых помещений на общую сумму в 12 млн рублей. А должно было быть освоено 14 млн рублей и куплено 17 квартир.

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А до этого в 2016–2017 годах предпринимательница из Белокатайского района получила от администрации разрешение на ввод в эксплуатацию семи квартир для детей-сирот. При этом проверка на соответствие градостроительным нормам, проектной документации и технических регламентов не проводилась. Замглавы района Константин Гладышев подписал контракты на приобретение жилья за 18,8 млн рублей.

После заведения уголовного дела была проведена экспертиза. Она показала, что дома небезопасны и непригодны для проживания.

Затем район купил ещё 17 квартир за 15,7 млн рублей в доме, который экспертиза также признала небезопасным.

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Салаватский межрайонный суд оказался строг к Константину Гладышеву — его приговорили к 7 годам и 8 месяцев колонии общего режима. На протяжении трёх лет чиновник не сможет заниматься местным самоуправлением.

Ранее прокуратура потребовала от администрации Хайбуллинского района привести в порядок дороги. Надзорное ведомство считает, что они создают угрозу жизни людей.

#Уфа#Прокуратура#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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