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Подробности нападения медведицы на бегуна в Башкирии

Спасшийся от медведей бегун в Башкирии в последние секунды жизни думал о маме

20 мая 2024, 08:19

Подробности нападения медведицы на бегуна в Башкирии

Мысленно парень уже практически смирился с участью быть разорванным семьей хищников и больше всего переживал о том, как его смерть скажется на матери.

Герой публикации Mkset «В Башкирии бегуну повезло выжить после встречи с медведицей» рассказал BAZA о том, что ему пришлось пережить во время встречи с главными лесными хищниками в Башкирии. Выяснилось, что молодого и крайне удачливого бегуна зовут Ильсур. За пару дней до опасного «лесного свидания» парень приехал в деревню Кучуково. Там он в субботу, 18 мая, поспорил с друзьями, что добежит от Кучуково-Маяк до деревни Галиахмерово.


Примерно на середине пути азартный бегун встретил медведицу с двумя медвежатами. Ильсуру удалось сперва отпугнуть хищников криком и отогнать медвежат палкой: они в испуге забрались на дерево. Парень последовал их примеру и тоже забрался на ствол.


Пока Ильсур сидел на дереве и готовился к расправе, он больше всего думал о своей матери. Все его мысли были о том, как она узнает, что с ним случилось, и как это переживёт. В некоторые моменты парень начинал молиться, параллельно снимая нападение медведей на видеокамеру смартфона.


В итоге, после истошных криков бегуна, медведица отступила. Она подождала, когда медвежата спустятся с дерева, и отправилась восвояси. Переждав отступление опасности, парень последовал примеру хищников.

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