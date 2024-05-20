Спасшийся от медведей бегун в Башкирии в последние секунды жизни думал о маме

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Герой публикации Mkset «В Башкирии бегуну повезло выжить после встречи с медведицей» рассказал BAZA о том, что ему пришлось пережить во время встречи с главными лесными хищниками в Башкирии. Выяснилось, что молодого и крайне удачливого бегуна зовут Ильсур. За пару дней до опасного «лесного свидания» парень приехал в деревню Кучуково. Там он в субботу, 18 мая, поспорил с друзьями, что добежит от Кучуково-Маяк до деревни Галиахмерово.
Примерно на середине пути азартный бегун встретил медведицу с двумя медвежатами. Ильсуру удалось сперва отпугнуть хищников криком и отогнать медвежат палкой: они в испуге забрались на дерево. Парень последовал их примеру и тоже забрался на ствол.
Пока Ильсур сидел на дереве и готовился к расправе, он больше всего думал о своей матери. Все его мысли были о том, как она узнает, что с ним случилось, и как это переживёт. В некоторые моменты парень начинал молиться, параллельно снимая нападение медведей на видеокамеру смартфона.
В итоге, после истошных криков бегуна, медведица отступила. Она подождала, когда медвежата спустятся с дерева, и отправилась восвояси. Переждав отступление опасности, парень последовал примеру хищников.