Спасшийся от медведей бегун в Башкирии в последние секунды жизни думал о маме

Герой публикации Mkset «В Башкирии бегуну повезло выжить после встречи с медведицей» рассказал BAZA о том, что ему пришлось пережить во время встречи с главными лесными хищниками в Башкирии. Выяснилось, что молодого и крайне удачливого бегуна зовут Ильсур. За пару дней до опасного «лесного свидания» парень приехал в деревню Кучуково. Там он в субботу, 18 мая, поспорил с друзьями, что добежит от Кучуково-Маяк до деревни Галиахмерово.