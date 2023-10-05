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Published Сегодня, 03:57

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Updated Сегодня, 04:08

Прокуратура признала опасными для жизни и здоровья дороги в Башкирии

«Создаёт угрозу жизни» — Прокуратура Башкирии требует привести в порядок дороги

5 октября 2023, 03:57
Фото: Полина Трояноа / 1MI

Прокуратура признала опасными для жизни и здоровья дороги в Башкирии

Нужно было всего лишь вовремя делать ремонт.

Суд встал на сторону прокуратуры и признал бездействие государственного учреждения. Речь идёт о состоянии дорог в Хайбуллинском районе.

Прокуратура провела проверку и установила, что дороги в районе не соответствуют требованиям безопасности. Было выявлено, что в дорожном полотне есть много дефектов — выбоины, колейность, просадки. В надзорном ведомстве считают, что такое состояние повышает риск ДТП и представляет угрозу жизни и здоровью граждан. А всё потому, что там вовремя не проводились ремонтные работы.

После проверки прокуратура обратилась в суд. Там она требовала признать бездействие ГКУ «Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостана», обязать провести ремонт указанных участков дорог.

Суд полностью удовлетворил иск.

#Общество#Прокуратура Башкирии#Дороги#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Хайбуллинский район
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