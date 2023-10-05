«Создаёт угрозу жизни» — Прокуратура Башкирии требует привести в порядок дороги

Прокуратура провела проверку и установила, что дороги в районе не соответствуют требованиям безопасности. Было выявлено, что в дорожном полотне есть много дефектов — выбоины, колейность, просадки. В надзорном ведомстве считают, что такое состояние повышает риск ДТП и представляет угрозу жизни и здоровью граждан. А всё потому, что там вовремя не проводились ремонтные работы.