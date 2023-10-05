«Создаёт угрозу жизни» — Прокуратура Башкирии требует привести в порядок дороги

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
Суд встал на сторону прокуратуры и признал бездействие государственного учреждения. Речь идёт о состоянии дорог в Хайбуллинском районе.
Прокуратура провела проверку и установила, что дороги в районе не соответствуют требованиям безопасности. Было выявлено, что в дорожном полотне есть много дефектов — выбоины, колейность, просадки. В надзорном ведомстве считают, что такое состояние повышает риск ДТП и представляет угрозу жизни и здоровью граждан. А всё потому, что там вовремя не проводились ремонтные работы.
После проверки прокуратура обратилась в суд. Там она требовала признать бездействие ГКУ «Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостана», обязать провести ремонт указанных участков дорог.
Суд полностью удовлетворил иск.