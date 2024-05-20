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Пассажирка устроила истерику на самолете Москва — Уфа

«Убью, ненавижу!»: пассажирка самолета в Уфу самолета устроила истерику

20 мая 2024, 05:32
Фото: Антон Засимов / 1MI

Пассажирка устроила истерику на самолете Москва — Уфа

Женщине потребовалась помощь врачей на борту самолета, летевшего из Москвы в столицу Башкирии. Об этом сообщает «ГорОбзор».

Как рассказал изданию один из летевших на рейсе Москва-Уфа, спустя примерно сорок минут после вылета из московского аэропорта у пассажирки начался припадок. Женщина, по словам очевидца, весь полет рыдала и кричала.

— Она начала кричать «Я тебя ненавижу, я хочу убить тебя», — цитирует свидетеля издание.

Утверждается, что женщина летела в Уфу на похороны, истерика могла начаться из-за употребления большой дозы успокоительного вместе с алкоголем. Пассажирку встретили врачи на карете «Скорой помощи», спустя недолгое время женщина пришла в себя.

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Ранее Mkset сообщал о другом инциденте в аэропорту столицы России — воздушное судно не смогло вылететь в Уфу из-за потери связи со спутником.

#Происшествия#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Москва#Самолет#Инциденты
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