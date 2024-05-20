«Убью, ненавижу!»: пассажирка самолета в Уфу самолета устроила истерику

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Как рассказал изданию один из летевших на рейсе Москва-Уфа, спустя примерно сорок минут после вылета из московского аэропорта у пассажирки начался припадок. Женщина, по словам очевидца, весь полет рыдала и кричала.
— Она начала кричать «Я тебя ненавижу, я хочу убить тебя», — цитирует свидетеля издание.
Утверждается, что женщина летела в Уфу на похороны, истерика могла начаться из-за употребления большой дозы успокоительного вместе с алкоголем. Пассажирку встретили врачи на карете «Скорой помощи», спустя недолгое время женщина пришла в себя.
Ранее Mkset сообщал о другом инциденте в аэропорту столицы России — воздушное судно не смогло вылететь в Уфу из-за потери связи со спутником.