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Власти Башкирии купили скандальный детсад-долгострой за ₽228 млн незаконно

Власти Башкирии купили скандальный детсад-долгострой за ₽228 млн незаконно

20 мая 2024, 06:24
Фото: Рустем Ахунов / КП-Уфа
Верховный суд Башкирии взыскал в бюджет региона ₽228 млн после махинаций со зданием детского сада, сообщили в прокуратуре региона. Ранее власти республики выкупили недвижимость у жителя Уфы.

По данным Mkset, речь идет о скандальном долгострое в микрорайоне Сипайлово в Уфе. Весной 2020 года компания-застройщик бывшего депутата Горсовета Уфы Александра Баутского продала объект физлицу, затем детсад в обход торгов выкупили городские власти. Контракт после вмешательства прокуратуры был признан недействительным.

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Напомним, компания приобрела землю для строительства социального объекта еще 15 лет назад — в 2009 году. Изначально на работы отводилось четыре года. Предполагалось, что по окончанию возведения детсада объект передадут в собственность города. К сроку сдачи садик так и не был готов, в итоге дедлайн перенесли на 2015 год, после этого сроки аренды еще неоднократно продлевались. Открыт детсад был только в 2021 году.

Недовольные уфимцы неоднократно указывали на «подозрительные моменты» в биографии Баутского, а точнее на историю его коммерческих взаимоотношений с городскими властями, которые могут объяснить снисходительность мэрии к его компании. В 2021 году прокуратура региона возбудила уголовное дело о халатности чиновников.

#Уфа#Уголовное дело#Суд#Башкортостан#Детский сад#Коррупция#Новости Башкирии#Новости Уфы#Махинации#Долгострой
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