Власти Башкирии купили скандальный детсад-долгострой за ₽228 млн незаконно

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
По данным Mkset, речь идет о скандальном долгострое в микрорайоне Сипайлово в Уфе. Весной 2020 года компания-застройщик бывшего депутата Горсовета Уфы Александра Баутского продала объект физлицу, затем детсад в обход торгов выкупили городские власти. Контракт после вмешательства прокуратуры был признан недействительным.
Напомним, компания приобрела землю для строительства социального объекта еще 15 лет назад — в 2009 году. Изначально на работы отводилось четыре года. Предполагалось, что по окончанию возведения детсада объект передадут в собственность города. К сроку сдачи садик так и не был готов, в итоге дедлайн перенесли на 2015 год, после этого сроки аренды еще неоднократно продлевались. Открыт детсад был только в 2021 году.
Недовольные уфимцы неоднократно указывали на «подозрительные моменты» в биографии Баутского, а точнее на историю его коммерческих взаимоотношений с городскими властями, которые могут объяснить снисходительность мэрии к его компании. В 2021 году прокуратура региона возбудила уголовное дело о халатности чиновников.