Власти Башкирии купили скандальный детсад-долгострой за ₽228 млн незаконно

Напомним, компания приобрела землю для строительства социального объекта еще 15 лет назад — в 2009 году. Изначально на работы отводилось четыре года. Предполагалось, что по окончанию возведения детсада объект передадут в собственность города. К сроку сдачи садик так и не был готов, в итоге дедлайн перенесли на 2015 год, после этого сроки аренды еще неоднократно продлевались. Открыт детсад был только в 2021 году.