В доме Радия Хабирова неожиданное пополнение

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Пока неизвестно, к какому виду принадлежат пернатые новоселы, но их появление вызвало большой интерес как у хозяина дома, так и у местных жителей.
В последние годы в Уфе ведется активная работа по благоустройству, озеленению города и созданию благоприятной экологической среды.
Щебетание птенцов в ожидании корма — своеобразная награда за труды профильных специалистов и яркое свидетельство улучшения экологии столицы республики. А для главы региона — это еще и добрый знак, напоминание о том, что даже мегаполис-миллионник не лишен прекрасных жизнеутверждающих проявлений.
Видео: Радий Хабиров