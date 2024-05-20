В доме Радия Хабирова неожиданное пополнение

Щебетание птенцов в ожидании корма — своеобразная награда за труды профильных специалистов и яркое свидетельство улучшения экологии столицы республики. А для главы региона — это еще и добрый знак, напоминание о том, что даже мегаполис-миллионник не лишен прекрасных жизнеутверждающих проявлений.