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В доме Радия Хабирова неожиданное пополнение

В доме Радия Хабирова неожиданное пополнение

20 мая 2024, 05:06
Фото: 1MI
Уютное гнездышко с птенцами появилось во дворе дома, где проживает глава Башкортостана Радий Хабиров. Эта новость облетела всю округу, вызвав у жителей неожиданные улыбки и искреннее умиление.

Пока неизвестно, к какому виду принадлежат пернатые новоселы, но их появление вызвало большой интерес как у хозяина дома, так и у местных жителей.

В последние годы в Уфе ведется активная работа по благоустройству, озеленению города и созданию благоприятной экологической среды.

Щебетание птенцов в ожидании корма — своеобразная награда за труды профильных специалистов и яркое свидетельство улучшения экологии столицы республики. А для главы региона — это еще и добрый знак, напоминание о том, что даже мегаполис-миллионник не лишен прекрасных жизнеутверждающих проявлений.

Видео: Радий Хабиров

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#Юлия Литвиненко#Видео#Экология#Уфа#Благоустройство#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Радий Хабиров
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