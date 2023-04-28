В Башкирии чиновники сорвали закупку жилья для сирот на 30 миллионов рублей

В результате допущенных нарушений в 2022 году закуплено только 9 жилых помещений на общую сумму более 12 млн рублей, при этом 13 млн рублей были возвращены в бюджет, как неосвоенные. Наряду с этим также было установлено, что в период с 2019 по 2021 год бюджетные денежные средства, выделенные на закупку жилья для детей-сирот.