В Башкирии чиновники сорвали закупку жилья для сирот на 30 миллионов рублей

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
В Белокатайском районе республики возбуждено уголовное дело по факту халатности при освоении денежных средств, выделенных на обеспечение жильем детей-сирот. Об этом сообщает пресс-службе регионального СК.
По версии следствия, в 2022 году региональный Минстрой предусмотрено предоставление субвенций бюджету Белокатайского района на закупку жилых помещений детям-сиротам с учетом реальной рыночной стоимости жилых помещений. Однако местные чиновники не учли положения о повышении цен на квадратный метр с учетом среднемесячной цены, что в дальнейшем к тому, что контракты на закупку жилья оказались непривлекательными для поставщиков.
Так, по информации пресс-служба региональной прокуратуры, на 2022 год на учете на получение жилья состояли 122 сироты. На указанные цели муниципалитету в 2022 году было выделено почти 26 млн рублей, что позволило бы приобрести не менее 17 квартир.
В нарушение законодательства о контрактной системе должностные лица администрации безрезультатно разместили 94 извещения с одинаковой начальной (максимальной) ценой контракта одного жилого помещения в размере от 895 тыс. рублей до 1,486 тыс. рублей, которые не отвечали предложениям рынка жилья в Белокатайском районе.
В результате допущенных нарушений в 2022 году закуплено только 9 жилых помещений на общую сумму более 12 млн рублей, при этом 13 млн рублей были возвращены в бюджет, как неосвоенные. Наряду с этим также было установлено, что в период с 2019 по 2021 год бюджетные денежные средства, выделенные на закупку жилья для детей-сирот.
Таким образом, ненадлежащее исполнение своих обязанностей должностными лицами администрации Белокатайского района повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, состоящих на учете как дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, на получение благоустроенного жилья.
В настоящее время организован комплекс следственных действий с целью установления лиц, совершивших указанное преступление, а также причин и условий, способствовавших допущенным нарушениям. В администрации района проведены обыски, изъяты и предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, допрашиваются руководство и работники администрации.