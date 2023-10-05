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Большая взятка: суд оставил начальника ж/д вокзала Уфы под стражей

Большая взятка: суд оставил начальника ж/д вокзала Уфы под стражей

5 октября 2023, 15:23
Фото: 1MI
Верховный суд Башкирии оставил в силе решение о взятии под стражу директора вокзала Олега Мигунова и главы транспортной дирекции Мансафа Низакаева. Их подозревают в получении взяток.

54-летний Олег Мигунов, директор уфимского железнодорожного вокзала, был оставлен под стражей на два месяца Советским райсудом Уфы. Решение Верховным судом Башкирии было оставлено в силе. Это связано с подозрением в получении крупной взятки, которую он, по версии следствия, брал у местных арендаторов. За предполагаемые взятки на сумму примерно 600 тысяч рублей также подозревается глава транспортной дирекции республики Мансаф Низакаев. Следствие утверждает, что он получил крупную взятку от одного из подрядчиков Восточного выезда из Уфы. Эту информацию сообщили в пресс-службе суда изданию «UFA1.RU».

В пресс-службе Верховного суда республики также отметили, что постановления суда первой инстанции в отношении Мигунова и Низакаева остаются без изменений.

Напомним, по версии следствия, начальник железнодорожного вокзала в течение трех лет — с 2021 по 2023 годы получал взятки от предпринимателей, арендующих площадь для торговли на территории вокзала. Арендаторы ежемесячно выплачивали обвиняемому денежные суммы в размере от 7 до 13 тысяч рублей. За это он обязался покровительствовать их предпринимательской деятельности и не принимать мер реагирования в случаях нарушений арендатором условий договора. Таким образом, мужчина незаконно получил порядка 600 тысяч рублей.

#Общество#Происшествия#Город#Башкирия#Взятка#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Виалина Ахсанова
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