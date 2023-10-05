Большая взятка: суд оставил начальника ж/д вокзала Уфы под стражей

54-летний Олег Мигунов, директор уфимского железнодорожного вокзала, был оставлен под стражей на два месяца Советским райсудом Уфы. Решение Верховным судом Башкирии было оставлено в силе. Это связано с подозрением в получении крупной взятки, которую он, по версии следствия, брал у местных арендаторов. За предполагаемые взятки на сумму примерно 600 тысяч рублей также подозревается глава транспортной дирекции республики Мансаф Низакаев. Следствие утверждает, что он получил крупную взятку от одного из подрядчиков Восточного выезда из Уфы. Эту информацию сообщили в пресс-службе суда изданию «UFA1.RU».