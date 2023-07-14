Комбо нарушений: опасного таксиста обнаружили в Башкирии

В башкирском Салавате сотрудники ДПС решили проверить документы у таксиста на Ладе Гранте и выявили комбо нарушений. Инспекторов смутила гиперемия кожных покровов на лице мужчины и его невнятная речь. Сотрудники заподозрили, что 48-летний водитель пьян и провели освидетельствование в больнице, которое подтвердило их догадки, алкоголя в выдыхаемом воздухе оказалось 0,343 мг/л. ТМало того медтест показал положительный результат на наличие наркотических средств в организме. Каких именно не уточняется.