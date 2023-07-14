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Комбо нарушений: опасного таксиста обнаружили в Башкирии

14 июля 2023, 05:13
Фото: 1MI

В Башкирии задержали пьяного таксиста, а медосвидетельствование выявило и наркотики

Гранта таксиста теперь на спецстоянке, а водителя может ждать лишение прав и крупный штраф, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии 14 июля.

В башкирском Салавате сотрудники ДПС решили проверить документы у таксиста на Ладе Гранте и выявили комбо нарушений. Инспекторов смутила гиперемия кожных покровов на лице мужчины и его невнятная речь. Сотрудники заподозрили, что 48-летний водитель пьян и провели освидетельствование в больнице, которое подтвердило их догадки, алкоголя в выдыхаемом воздухе оказалось 0,343 мг/л. ТМало того медтест показал положительный результат на наличие наркотических средств в организме. Каких именно не уточняется.

По предварительным данным мужчина осуществлял предпринимательскую деятельность, по перевозке пассажиров и багажа, автомобильным транспортом, являясь водителем такси, но при этом не имея специального разрешения на осуществление указанного вида деятельности.

Теперь мужчина может лишиться прав на срок до двух лет и получить штраф в размере 30000 рублей. Таксовать пока у него точно не выйдет — автомобиль помещён на специализированную стоянку.

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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Общество#Автомобиль#Новости Башкирии#Дпс#Транспорт
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