Комбо нарушений: опасного таксиста обнаружили в Башкирии

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:43
Updated Сегодня, 05:43
В башкирском Салавате сотрудники ДПС решили проверить документы у таксиста на Ладе Гранте и выявили комбо нарушений. Инспекторов смутила гиперемия кожных покровов на лице мужчины и его невнятная речь. Сотрудники заподозрили, что 48-летний водитель пьян и провели освидетельствование в больнице, которое подтвердило их догадки, алкоголя в выдыхаемом воздухе оказалось 0,343 мг/л. ТМало того медтест показал положительный результат на наличие наркотических средств в организме. Каких именно не уточняется.
По предварительным данным мужчина осуществлял предпринимательскую деятельность, по перевозке пассажиров и багажа, автомобильным транспортом, являясь водителем такси, но при этом не имея специального разрешения на осуществление указанного вида деятельности.
Теперь мужчина может лишиться прав на срок до двух лет и получить штраф в размере 30000 рублей. Таксовать пока у него точно не выйдет — автомобиль помещён на специализированную стоянку.