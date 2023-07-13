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Пьяный подросток сбил девушку на обочине в Башкирии

13 июля 2023, 06:39
Фото: 1MI

Пьяный подросток с пьяным пассажиром насмерть сбил девушку на обочине в Башкирии

Трагедия произошла минувшей ночью в Кугарчинском районе, передает пресс-служба регионального ГИБДД 13 июля.
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Дети

В Башкирии произошло очередное ДТП в котором погибла девушка-пешеход, которая на свою беду шла по левому краю обочины по деревне Воскресенское, на которой в роковой час оказался нетрезвый 17-летний подросток за рулем чужого авто. Владелец авто также находился в машине и был пьян.

От медосвидетельствования парень не отказался и прибор показал 0,403 миллиграммов этанола на литр выдыхаемого воздуха. Сейчас от вместе со своими родителями находится в отделе полиции, о принятии каких-то мер или решений в отношении виновника аварии пока что не сообщалось. Однако сообщается, что водитель уверяет, что принял алкоголь уже после того как произошло ДТП. Примечательно и то, что в выдыхаемом хозяином машины воздухе алкоголя оказалось в два раза больше, чем у подростка.

Напомним, прошлым летом на обочине в Бакалинском районе пьяный 23-летний студент из Уфы Марс Гузаяров сбил сразу четверых девушек, одна из которых была несовершеннолетней. Он был пьян и в декабре 2022 года получил наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также обязал выплатить компенсацию семьям погибших девушек. Но 10 марта суд апелляционной инстанции смягчил назначенное Гузаярову наказание до 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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#Ирина Деревянчук#ДТП#Дети#Башкортостан#Происшествия#Новости Башкирии#Транспорт#Автомобиль#18+
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