Пьяный подросток сбил девушку на обочине в Башкирии

От медосвидетельствования парень не отказался и прибор показал 0,403 миллиграммов этанола на литр выдыхаемого воздуха. Сейчас от вместе со своими родителями находится в отделе полиции, о принятии каких-то мер или решений в отношении виновника аварии пока что не сообщалось. Однако сообщается, что водитель уверяет, что принял алкоголь уже после того как произошло ДТП. Примечательно и то, что в выдыхаемом хозяином машины воздухе алкоголя оказалось в два раза больше, чем у подростка.