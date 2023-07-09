В Башкирии вода унесла жизнь 8-летнего мальчика

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
В Башкирии страшная жара тянет жителей к воде, однако вода беспощадна и не прощает ошибок. Так в субботу 8 июля в Дюртюлинском районе Башкирии ребенок 8-лет был обнаружен на реке Куваш близ села Асяново, его тело извлекли другие купальщики.
Тело погибшего мальчика передали сотрудникам полиции, известно, что трагедия произошла в месте, где купание не разрешено.
Напомним, вечером в пятницу всего за два часа в Башкирии утонули двое мужчин. Оба они купались в местах, где купание небезопасно и употребляли перед водой алкоголь, что спасатели крайне не рекомендуют делать никому.