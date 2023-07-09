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В Башкирии вода унесла жизнь 8-летнего мальчика

9 июля 2023, 05:25
Фото: 1MI

В реке Куваш в Башкирии обнаружили тело 8-летнего мальчика

Трагедия произошла в месте, которое не предназначено для купания, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии 8 июля.

В Башкирии страшная жара тянет жителей к воде, однако вода беспощадна и не прощает ошибок. Так в субботу 8 июля в Дюртюлинском районе Башкирии ребенок 8-лет был обнаружен на реке Куваш близ села Асяново, его тело извлекли другие купальщики.

Тело погибшего мальчика передали сотрудникам полиции, известно, что трагедия произошла в месте, где купание не разрешено.

Напомним, вечером в пятницу всего за два часа в Башкирии утонули двое мужчин. Оба они купались в местах, где купание небезопасно и употребляли перед водой алкоголь, что спасатели крайне не рекомендуют делать никому.

Два трупа на воде в Башкирии за два часа
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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Происшествия#Лето#Новости Башкирии#ЧП#ЧП с детьми
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