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Десятки погибших: названы 6 причин, из-за чего утонули жители Башкирии этим летом

21 июня 2023, 03:34
Фото: 1MI
С начала 2023 года на воде погибли 52 человека, в том числе шестеро детей, сообщили Mkset в МЧС Башкирии

По 18 случаям, по данным ведомства, причины смерти не установлены. У 25 погибших удалось установить различные причины смерти. Так, один человек утонул после провала под лед зимой, семеро упали в воду и утонули, еще шесть человек погибли в результате несчастного случая во время рыбалки. Пятеро утонули во время купания в запрещенном месте. Столько же детей утонули, потому что в момент трагедии остались без внимания взрослых. Больше всего — 16 жителей Башкирии — утонули из-за купания в запрещенных местах, будучи пьяными.

Напомним, в мае этого года за четыре жарких дня утонули шестеро, в том числе двое детей.

#Валерия Панаева
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