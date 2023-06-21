Десятки погибших: названы 6 причин, из-за чего утонули жители Башкирии этим летом

По 18 случаям, по данным ведомства, причины смерти не установлены. У 25 погибших удалось установить различные причины смерти. Так, один человек утонул после провала под лед зимой, семеро упали в воду и утонули, еще шесть человек погибли в результате несчастного случая во время рыбалки. Пятеро утонули во время купания в запрещенном месте. Столько же детей утонули, потому что в момент трагедии остались без внимания взрослых. Больше всего — 16 жителей Башкирии — утонули из-за купания в запрещенных местах, будучи пьяными.