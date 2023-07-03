Жители Башкирии могут получить штрафы на сумму до 250 тысяч рублей

Размер штрафа, как упоминалось ранее, может варьироваться от от 500 до 250 тысяч рублей. Так. для физлиц размер штрафа составит 1-2 тысячи рублей, для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч рублей, для ИП — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 250 тысяч рублей.