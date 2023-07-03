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Жители Башкирии могут получить штрафы на сумму до 250 тысяч рублей

3 июля 2023, 09:29
Фото: 1MI
В региональном Минэкологии раскрыли, какие штрафы могут грозить гражданам республики за нарушение действующего законодательства

Как пояснили в пресс-службе ведомства, ссылаясь на информацию природоохранной прокуратуры, штраф в размере от 500 до 250 тысяч рублей могут получить граждане Башкирии за мойку автомобилей в неположенных местах.

Так, смываемые копоть и грязь вкупе с реагентами из моющих средств могут наносить серьёзный ущерб как человеку, так и окружающей среде. Более того, часто для мытья машин применяются средства, считающиеся отходами.

Размер штрафа, как упоминалось ранее, может варьироваться от от 500 до 250 тысяч рублей. Так. для физлиц размер штрафа составит 1-2 тысячи рублей, для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч рублей, для ИП — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 250 тысяч рублей.

Помимо этого, напомним, также действуют штрафы за загрязнение территории во время использования, стоянки, обслуживания, ремонта, мойки транспорта, а также слив топлива и масел вне специльно предназначенных для этих целей участков. За данное нарушение физлица заплатят от 500 рублей до 1 тысячи рублей; должностные лица — от 4 до 7 тысяч рублей, юридические лица — от 20 до 25 тысяч рублей.

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