Житель Башкирии заплатит крупный штраф за запуск беспилотника

Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, житель Башкирии запустил квадрокоптер над территорией села Кирово в Мишкинском районе Курганской области «в целях видеонаблюдения». При этом беспилотник летал без разрешения центра Единой системы организации воздушного движения, а также местных властей.
В отношении нарушителя возбудили административное дело за нарушение правил использования воздушного пространства. Ему назначен штраф в разм6ере 30 тыс. рублей.
Как сообщал ранее Mkset, в Башкирии хотят разрешить летать дронам-беспилотникам массой более 30 кг. Дронам доверят сельхозработы и мониторинг лесов. Экспериментальный режим планировали запустить в 2023 году, он продлится в течение трех лет.