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Житель Башкирии заплатит крупный штраф за запуск беспилотника

Сегодня, 07:10

Жителя Башкирии оштрафовали на 30 тысяч за полет квадрокоптера в Курганской области

Транспортная прокуратура выяснила, что беспилотник он запустил без разрешения.

Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, житель Башкирии запустил квадрокоптер над территорией села Кирово в Мишкинском районе Курганской области «в целях видеонаблюдения». При этом беспилотник летал без разрешения центра Единой системы организации воздушного движения, а также местных властей.

В отношении нарушителя возбудили административное дело за нарушение правил использования воздушного пространства. Ему назначен штраф в разм6ере 30 тыс. рублей.

Как сообщал ранее Mkset, в Башкирии хотят разрешить летать дронам-беспилотникам массой более 30 кг. Дронам доверят сельхозработы и мониторинг лесов. Экспериментальный режим планировали запустить в 2023 году, он продлится в течение трех лет.

#Наталья Балыкова#Происшествия#2
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