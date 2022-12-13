Житель Башкирии заплатит крупный штраф за запуск беспилотника

Как сообщал ранее Mkset, в Башкирии хотят разрешить летать дронам-беспилотникам массой более 30 кг. Дронам доверят сельхозработы и мониторинг лесов. Экспериментальный режим планировали запустить в 2023 году, он продлится в течение трех лет.