Штрафы для дачников: что можно выращивать и продавать в 2023 году, а что — вне закона

Запретов в России для дачников и деревенских жителей немало, но их стать в разы больше, если наши власти решат обратиться к опыту западных стран. В Европе тоже без соблюдения правил, сбора подтверждающих документов о происхождении продукции и разрешений на торговлю продать свой урожай не выйдет. А в Великобритании, к примеру, большим влиянием обладают советы местных жителей. Не понравитесь им, не сможете соответствовать всем требованиям, чтобы не нарушать видом своего ларька, например, образ деревни или местные пейзажи — ничего не продадите. Значительных послаблений ждать не стоит. А с учетом перманентной дыры в госбюджете, а также на фоне решения властей добирать дефицит денег в казне при помощи штрафов отовсюду, можно предположить и грядущие ужесточения дачных правил. С соседями тоже лучше на всякий случай не ссориться. Мало ли среди них окажется какой-нибудь селекционер, который нет-нет да и покинет на ваши грядки мак снотворный, а то и что похуже.