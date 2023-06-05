Штрафы для дачников: что можно выращивать и продавать в 2023 году, а что — вне закона

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил о незаконности стихийной продажи урожая. За это российским гражданам могут грозить штрафы. Но и на этом ещё не все: запретов для российских садоводов в недалёком будущем может стать ещё больше. «НИ» выяснили, что пока им можно, а что уже вне закона.
Ведро картошки, яблок или кабачков, призывно стоящее на табуретке у дороги, кульки и стаканчики малины и крыжовника, таблички «яйца, кролики» с указателем на ворота частного дома — явление типичное для России. Но все это может повлечь за собой штрафы для предпринимателей. И, если раньше на подобные истории правоохранители реагировали снисходительно, то сегодня, когда штрафная агония прокатилась по всей стране, увернуться от наказания за торговлю фруктами и овощами со своего участка, уже не выйдет. Разбираемся, дачники теперь — «тварь ли дрожащая, или право имеют».
Согласно закону, у владельцев дачных участков есть полное право на выращивание и дальнейшую реализацию продуктов растениеводства и их переработки. Сюда, грубо говоря, относится все, что садоводы вырастили на участке: от картошки с морковью до черешни с клубникой, а также любимые заготовки — варенья и соленья.
Однако есть нюанс. Продукцию собственного производства можно по договорённости реализовывать между своими друзьям и знакомым, можно дать объявление на различных онлайн-площадках. Более того, можно использовать соцсети (наткнуться на фото улыбающегося пенсионера на фоне своего огорода — это, конечно, редкость, но все же такая возможность предусмотрена) — главное условие здесь: не устраивать собственную торговую точку. Причем торговую точку вполне могут увидеть, например, в вашей табуретки у дороги. Если хотите наладить стабильные продажи в «офлайн-формате», то придется позаботиться об аренде места на рынке или ярмарке. Ещё один вариант: сдать продукцию в магазин или цех по переработке. Приём продукции у частников — явление в России редкое, но в глубинке, где крупные сети ещё не всех вытеснили, встречается и по сей день.
Можно даже продать урожай соседа, если, конечно, тот дал на это согласие, а сами вы при этом не получаете никакой выгоды. В таком случае, вы занимаетесь не перепродажей продуктов, а просто помогаете по доброте душевной ближнему своему.
Что довольно приятно, продавать урожай со своего участка можно не открывая юрлицо и без кассового аппарата. Более того, даже регистрация в качестве самозанятого с регистрацией аккаунта в приложении «Мой налог» в этом случае не потребуется, как и подача налоговой декларации о доходах.
На этом список того, что можно, заканчивается. Есть надежда на то, что когда-нибудь разрешат продавать домашнюю птицу или кроликов, выращенных на своих домашних хозяйствах. С такой инициативой ранее выступил Союз дачников Подмосковья. В прошлом году, кстати, был сделан шаг навстречу животноводам-любителям. В 2022 году законодательно разрешили разводить в СНТ домашнюю птицу и кроликов при соблюдении санитарных норм. Раньше в этом опросе царила неопределённость: формального запрета не было, но в случае жалоб от соседей и судебных разбирательств судья руководствовались тем фактом, что садовые товарищества предназначены именно для садов, а не для животных.
Во-первых, продавать свою продукцию запрещается вдоль дорог и улиц, на станциях метро и остановках общественного транспорта. Под действие запрета подпадают также и транспорт и местность около административных зданий. Иными словами, продажа урожая в «офлайне» запрещена практически везде. Исключение, как говорилось выше, составляют рынки и ярмарки, где едва ли получится найти бесплатное место.
Во-вторых, запрещено продавать некачественную продукцию: не отмытую от земли, гнилую, с посторонним запахом, замороженную. При попытке продать то, что завалялось в подвале с прошлого года в «непричесанном» виде, могут возникнуть проблемы с законом. Платите штраф.
В-третьих, запрещено продавать продукцию, выращенную с помощью наёмных сотрудников. К примеру, заплатили вы рабочему за помощь в выкапывании картошки и разгрузке навоза для удобрения грядок — ваши продажи формально стали вне закона. Это уже можно расценивать как коммерческую деятельность. Платите штраф.
В-четвёртых, запрещено продавать продукцию с арендованных участков. Взять в пользование часть колхозного поля и арендовать участок в теплице, вырастить продукты, а потом прикинуться обычным дачником в России нельзя. Выпишут штраф.
В-пятых, запрещено продавать свои овощи и фрукты без документов, подтверждающих, что продукты выращены именно на вашем участке, площадь которого не превышает 50 соток. Такую справку можно запросить либо в органах местного самоуправления, либо в администрациях СНТ. В противном случае, как вы уже догадались, вам грозит штраф.
В-шестых, запрещено продавать молоко и яйца. Всё это, как и кролики, не является продукцией растительного происхождения. Ветеринарный контроль не обойти.
Размер штрафов за несоблюдение правил для дачников сравнительно невелик и составляет в среднем от 500 до 2 500 рублей. Однако при определённых условиях за продажу того, что выросло в огороде, можно вполне себе угодить за решётку. В первую очередь, это касается тех, кто выращивает на своих садовых участках цветы, чтобы в дальнейшем продать цветочные композиции, скажем, в преддверии 1 сентября. Уголовная ответственность грозит за выращивание растений, содержащих наркотические, психотропные вещества или прекурсоры для их изготовления. Запрет распространяется на мак снотворный и другие виды мака рода Papaver, мимозу хостилис, розу гавайскую, шалфей предсказателей и другие. Весь список запрещённых растений утверждён Правительством. Если на участке найдут до 10 подобных растений, то незадачливым садоводам может грозить административный штраф до 4 000 рублей или арест сроком до 15 суток. Если растений больше, то можно попасть за решётку по «наркотической» статье 228 УК РФ на срок до 3 лет. Вот такие цветы зла.
Запретов в России для дачников и деревенских жителей немало, но их стать в разы больше, если наши власти решат обратиться к опыту западных стран. В Европе тоже без соблюдения правил, сбора подтверждающих документов о происхождении продукции и разрешений на торговлю продать свой урожай не выйдет. А в Великобритании, к примеру, большим влиянием обладают советы местных жителей. Не понравитесь им, не сможете соответствовать всем требованиям, чтобы не нарушать видом своего ларька, например, образ деревни или местные пейзажи — ничего не продадите. Значительных послаблений ждать не стоит. А с учетом перманентной дыры в госбюджете, а также на фоне решения властей добирать дефицит денег в казне при помощи штрафов отовсюду, можно предположить и грядущие ужесточения дачных правил. С соседями тоже лучше на всякий случай не ссориться. Мало ли среди них окажется какой-нибудь селекционер, который нет-нет да и покинет на ваши грядки мак снотворный, а то и что похуже.