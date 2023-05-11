Авто с долгами: как в Башкирии остановили машину со штрафами в 80 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 06:57
В Башкирии сотрудники ГИБДД задержали автомобиль, на счету которого числится 117 непогашенных штрафов на сумму более 80 тысяч рублей.
Как сообщает глава ведомства Владимир Севастьянов, автомобиль был остановлен в Уфимском районе после сообщения из системы «Паутина». За рулем оказался 34-летний водитель, который заявил, что позаимствовал автомобиль у знакомого и о до этого момента о задолженностях по штрафам ничего не знал.
Так, на место были вызваны сотрудники Федеральный службы судебных приставов. А после того, как были оформлены все необходимые документы, автомобиль был отправлен на штрафстоянку для принудительного исполнения.