Авто с долгами: как в Башкирии остановили машину со штрафами в 80 тысяч рублей

Как сообщает глава ведомства Владимир Севастьянов, автомобиль был остановлен в Уфимском районе после сообщения из системы «Паутина». За рулем оказался 34-летний водитель, который заявил, что позаимствовал автомобиль у знакомого и о до этого момента о задолженностях по штрафам ничего не знал.