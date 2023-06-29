В школах Башкирии вместо ОБЖ введут новый предмет

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Сообщается, что поправки к закону об образовании вступят в силу в сентябре 2024 года. При этом в рабочую группу, которая сформулирует новую образовательную программу, планируют включить учителей-участников СВО. Помимо этого новый модуль — «Основы военной подготовки» с сентября текущего года планируют ввести в образовательную программу вузов.
Мы абсолютно точно должны знать, что мы готовы согласиться не только с измененным названием, но и с усиленным содержанием. Мы просим включить в эту работу и учителей ОБЖ, особенно тех учителей, которые сами прошли СВО, — прокомментировала Ольга Казакова.
По мнению Казаковой, девушки наравне с молодыми людьми также должны обучаться данному предмету.