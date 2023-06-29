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Published Сегодня, 08:56

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В школах Башкирии вместо ОБЖ введут новый предмет

29 июня 2023, 08:56

В российских школах вместо ОБЖ введут «Основы военной подготовки»

В российских школах с 1 сентября вместо ОБЖ будут преподавать «Основу безопасности и защита Родины», сообщили глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова

Сообщается, что поправки к закону об образовании вступят в силу в сентябре 2024 года. При этом в рабочую группу, которая сформулирует новую образовательную программу, планируют включить учителей-участников СВО. Помимо этого новый модуль — «Основы военной подготовки» с сентября текущего года планируют ввести в образовательную программу вузов.

Мы абсолютно точно должны знать, что мы готовы согласиться не только с измененным названием, но и с усиленным содержанием. Мы просим включить в эту работу и учителей ОБЖ, особенно тех учителей, которые сами прошли СВО, — прокомментировала Ольга Казакова.

По мнению Казаковой, девушки наравне с молодыми людьми также должны обучаться данному предмету.

#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Общество#Образование#Дополнительное образование#СВО#Школьники
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