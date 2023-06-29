В школах Башкирии вместо ОБЖ введут новый предмет

Сообщается, что поправки к закону об образовании вступят в силу в сентябре 2024 года. При этом в рабочую группу, которая сформулирует новую образовательную программу, планируют включить учителей-участников СВО. Помимо этого новый модуль — «Основы военной подготовки» с сентября текущего года планируют ввести в образовательную программу вузов.