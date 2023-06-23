22 кг мефедрона и 200 кг прекурсоров: дело гастролера ушло в Верховный суд Башкирии

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Житель Кировской области обвиняется сразу по трем наркостатьям. В конце прошлого года правоохранители пресекли деятельность оборудованной молодым человеком в Иглинском районе нарколаборатории, где было обнаружено 22 килограмма готового мефедрона. Помимо готового «продукта» в доме-лаборатории обнаружили без малого 200 килограмм прекурсоров.
Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств массой около 22 кг. Ему вменяют сбыт, покушение на сбыт, а также незаконное хранение и перевозка прекурсоров.
Следствие полагает, что промышлял мужчина незаконными химическими опытами менее года, с апреля по декабрь прошлого года. Рассматривать дело будет Верховный суд республики.