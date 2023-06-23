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22 кг мефедрона и 200 кг прекурсоров: дело гастролера ушло в Верховный суд Башкирии

23 июня 2023, 06:59
Фото: 1MI

Верховный суд Башкирии рассмотрит дело производстве 22 кг кустарного мефедрона

Жителя Кировской области обвиняют по трем статьям УК РФ, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии 23 июня.

Житель Кировской области обвиняется сразу по трем наркостатьям. В конце прошлого года правоохранители пресекли деятельность оборудованной молодым человеком в Иглинском районе нарколаборатории, где было обнаружено 22 килограмма готового мефедрона. Помимо готового «продукта» в доме-лаборатории обнаружили без малого 200 килограмм прекурсоров.

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств массой около 22 кг. Ему вменяют сбыт, покушение на сбыт, а также незаконное хранение и перевозка прекурсоров.

Следствие полагает, что промышлял мужчина незаконными химическими опытами менее года, с апреля по декабрь прошлого года. Рассматривать дело будет Верховный суд республики.

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#Ирина Деревянчук#Общество#Новости Башкирии#18+#Наркотики
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