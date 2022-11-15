ФСБ в Башкирии накрыла нарколабораторию с 21 кг мефедрона и 10 кг марихуаны

Преступный промысел вели трое мужчин, а недостроенный дом принадлежал одному из них. В его подвале была оборудована современная лаборатория с промышленными оборотами, по данным УФСБ по Башкирии до визита правоохранителей там успели синтезировать более 21 килограмма мефедрона, которые и обнаружили оперативники. В ведомстве сообщили, что такого количества наркотика хватило бы на миллион разовых доз.