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ФСБ в Башкирии накрыла нарколабораторию с 21 кг мефедрона и 10 кг марихуаны

Сегодня, 09:19
Фото: пресс-служба УФСБ по Башкирии
Наркотики производили и хранили в подвале недостроенного дома, сообщили в пресс-службе УФСБ по Башкирии 15 ноября.

В Туймазинском районе Башкирии ФСБ выявила и накрыла лабораторию по производству синтетического наркотика мефедрон. там же оперативники обнаружили готовый наркотик в количестве 21,3 килограмма. Оперативники обнаружили в подвале недостроенного дома и растительный наркотик марихуана в количестве более 10 килограммов. Сообщается, что производительность нарколаборатории составляла около 10 килограмм синтетического наркотика в неделю.

Преступный промысел вели трое мужчин, а недостроенный дом принадлежал одному из них. В его подвале была оборудована современная лаборатория с промышленными оборотами, по данным УФСБ по Башкирии до визита правоохранителей там успели синтезировать более 21 килограмма мефедрона, которые и обнаружили оперативники. В ведомстве сообщили, что такого количества наркотика хватило бы на миллион разовых доз.

По оценкам специалистов изъятые наркотические средства оценивают более чем в 83 миллиона рублей, а стоимость оборудования более чем в 3 миллиона. Следствие уже возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ за незаконное производство и сбыт наркотических средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Трое мужчин арестованы судом на два месяца и помещены в следственный изолятор.

так выглядит нарколаборатория в подвале дома
Фото: пресс-служба УФСБ по Башкирии
#Ирина Деревянчук
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