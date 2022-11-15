ФСБ в Башкирии накрыла нарколабораторию с 21 кг мефедрона и 10 кг марихуаны

В Туймазинском районе Башкирии ФСБ выявила и накрыла лабораторию по производству синтетического наркотика мефедрон. там же оперативники обнаружили готовый наркотик в количестве 21,3 килограмма. Оперативники обнаружили в подвале недостроенного дома и растительный наркотик марихуана в количестве более 10 килограммов. Сообщается, что производительность нарколаборатории составляла около 10 килограмм синтетического наркотика в неделю.
Преступный промысел вели трое мужчин, а недостроенный дом принадлежал одному из них. В его подвале была оборудована современная лаборатория с промышленными оборотами, по данным УФСБ по Башкирии до визита правоохранителей там успели синтезировать более 21 килограмма мефедрона, которые и обнаружили оперативники. В ведомстве сообщили, что такого количества наркотика хватило бы на миллион разовых доз.
По оценкам специалистов изъятые наркотические средства оценивают более чем в 83 миллиона рублей, а стоимость оборудования более чем в 3 миллиона. Следствие уже возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ за незаконное производство и сбыт наркотических средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Трое мужчин арестованы судом на два месяца и помещены в следственный изолятор.