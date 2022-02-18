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28-летнего уфимца задержали с партией мефедрона, так он копил на ипотечный взнос

18 февраля 11:14
Фото: пресс-служба МВД Башкирии
Житель Уфы устроился работать закладчиком в свободное от основной работы время и хотел таким способом накопить на первоначальный взнос по ипотеке, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии 18 февраля.

В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали о том, что в Уфе с поличным задержали 28-летнего мужчину, который решил криминальным путем накопить средства, чтобы внести первоначальный взнос за ипотеку. Известно что “закладки” были его дополнительным источником дохода, сам мужчина был трудоустроен.

Но о второй “профессии” мужчины стало известно правоохранителям, которые и задержали его с поличным в Орджоникидзевском районе Башкирии, в самом разгаре его противоправной деятельности. При себе у него было 10 свертков с порошком, который экспертиза квалифицировала как мефедрон. 45 пакетиков с дурманом обнаружили под сиденьем в его авто. Дома у мужчины также было обнаружено еще около 400 граммов зелья, оперативники полагают, что и их уфимец планировал сбыть через тайники-закладки.

Правоохранители уже возбудило против незадачливого уфимца уголовное дело по статье 228.1, которая подразумевает под собой незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, а сам мужчина находится под стражей.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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