28-летнего уфимца задержали с партией мефедрона, так он копил на ипотечный взнос

Но о второй “профессии” мужчины стало известно правоохранителям, которые и задержали его с поличным в Орджоникидзевском районе Башкирии, в самом разгаре его противоправной деятельности. При себе у него было 10 свертков с порошком, который экспертиза квалифицировала как мефедрон. 45 пакетиков с дурманом обнаружили под сиденьем в его авто. Дома у мужчины также было обнаружено еще около 400 граммов зелья, оперативники полагают, что и их уфимец планировал сбыть через тайники-закладки.