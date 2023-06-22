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Страшные заморозки в Башкирии сгубили урожай

22 июня 2023, 13:19
Фото: 1MI

В Башкирии аграрии из-за ночных заморозков рискуют остаться без урожая

Из-за аномально холодной погоды в первый летний месяц в Башкирии серьёзно пострадали посевы. В соцсетях аграрии рассказали, как ночные заморозки «побили» молодые растения в их огородах

Жители Башкирии рассказали, что из-за аномально низкой температуры воздуха в июне этого года под угрозой может оказаться их урожай. К примеру, из-за ночных заморозков у жителя Куюргазинского района, по информации телеканала UTV, увяла картофельная батва.

Отметим, что в отдельных районах температура воздуха может опускаться до -2 градусов. При этом такая погода сохранится в Башкирии и в грядущие выходные.

В других районах морозы ударили по посевам ещё сильнее. Так, жительница Стрелибашевского района в соцсетях рассказала о том, что из-за ночных заморозков пострадал едва ли не весь огород. По её словам, на утро после холодной ночи все растения покрылись слоем льда и инея.

Напомним, ранее директор «Гидрометцентра России» Роман Вильфанд сообщил, что в нескольких регионах страны, среди которых Башкирия, установится апрельская погода. По мнению метеоролога, такая погодная обстановка связана с хорошо выраженным затоком холодных воздушных масс.

#Общество#Погода#Новости Башкирии#Заморозки#Аграрии#Азамат Нухов
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