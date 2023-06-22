Страшные заморозки в Башкирии сгубили урожай

В других районах морозы ударили по посевам ещё сильнее. Так, жительница Стрелибашевского района в соцсетях рассказала о том, что из-за ночных заморозков пострадал едва ли не весь огород. По её словам, на утро после холодной ночи все растения покрылись слоем льда и инея.